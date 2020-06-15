"Нас усіх зґвалтують": Собчак опинилася в центрі скандалу через жарт про педофілію

Російська телеведуча Ксенія Собчак розгнівала інтернет-спільноту своїм невдалим жартом. Зірка зачепила тему сексуального насильства, жертвою якого в дитинстві став відомий співак, учасник гурту "Чай вдвоем" Стас Костюшкін.

Наслідки "ляпу" Ксюші не забарилися. В мережі на неї ллються ріки хейту, а бренд косметики MIXIT оголосив, що припиняє співпрацю з зіркою.

Ксенія Собчак в епіцентрі чергового скандалу

Про те, коли Стасу було 8 років, його зґвалтував незнайомий чоловік, сам артист розповів у нещодавньому інтерв'ю. Причому самого Костюшкіна теж почали цькувати в мережі за "зайву" відвертість. Але, як наголосив співак, він вважає за необхідне говорити на такі теми, щоби діти більше не потрапляли в таку біду.

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Ксенія Собчак же звернулася до цього кейсу в своєму сатиричному ролику. В ньому вона обурюється через те, що влада розширює повноваження поліції.

"Що ж далі буде? Почнуть наркотики нам у машини підкидати? А потім узагалі всіх зґвалтують, як Стаса Костюшкіна?", - каже телеведуча.

На витівку Собчак відреагував, зокрема, сам Костюшкін.

Як пише StarHit, бренд MIXIT, який рекламувала Ксенія, повідомив, що завершує співпрацю з зіркою, оскільки "не може розділити її неоднозначні висловлювання". Щоправда, як уточнює видання, за умовами контракту, станеться це не раніше вересня.

Нагадаємо, у квітні в схожу халепу вскочила Регіна Тодоренко, просторікуючи на тему домашнього насильства. Тоді Ксенія Собчак була однією з тих, хто публічно вступився за дружину Влада Топалова.

Скріншот із Instagram, фото з фотоблогу Собчак