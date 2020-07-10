Зеленський оселився у відремонтованій за держкошт "дачі Ющенка" у Конча-Заспі

"Нехай у цих резиденціях живуть дітки якісь. Ну якісь табори відпочинку, якісь люди, яким це дійсно потрібно. Ці резиденції – я не бачу в них взагалі ніякого сенсу".

Так казав торік Володимир Зеленський, коли ще був кандидатом у президенти.

А зараз, за даними журналістів "Схеми: корупція в деталях", президент користується державною дачею на території резиденції "Конча-Заспа" Державного управління справами біля Києва, а саме – "будинком №29", відомим як "дача Ющенка".

"Схеми" дізналися, що ремонт "будинку №29" розпочався наприкінці 2019 року. Майже 200 тисяч гривень із державного бюджету було витрачено на послуги з "аварійно-відновлювальних робіт з поточного ремонту будинку", ще 110 тисяч гривень пішло на "ремонт системи пожежної сигналізації".

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Триповерховий маєток майже на 2 тисячі метрів квадратних

Про те, що дачу готують "під Зеленського", журналістам ще в березні підтвердили два джерела. А вже у липні президент дійсно почав користуватися державною дачею.

6-го липня знімальна група "Схем" зафіксувала, як кортеж президента ввечері після завершення робочого дня попрямував у бік Конча-Заспи та заїхав на режимну територію державних дач і виїхав звідти лише вранці.

Наступного дня він так само ночував тут. Також журналістам вдалося зафіксувати, як у ці дні зранку з території державних дач виїжджав автомобіль першої леді.

Це авто першої леді, яке бачили біля дачі

Внутрішнє оздоблення дачі українці побачили після Революції Гідності у 2014 році, коли її після 10 років користування залишив Віктор Ющенко. Тоді її навіть планували продати.

Це триповерховий маєток більше ніж на дві тисячі квадратних метрів та з кількома гектарами огородженої території навколо. Будинок має чотири спальні, ліфт, кінозал, більярдну, солярій, сауни, басейн і масажний кабінет.

Так виглядала дача за часів Ющенка

ДИВІТЬСЯ ВІДЕО:

Фото "Схеми" та Дмитра Ларіна