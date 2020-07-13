Дружина Вілла Смітта перед ним визнала, що в неї був коханець

Американська зіркова пара, актори Вілл Сміт та Джада Пінкетт-Сміт вирішили в ефектний спосіб розставити крапки над "і" в скандальній історії з адюльтером.

Вілл прийшов у ток-шоу дружини, щоби висловити їй свою цілковиту підтримку.

48-річна Джада визнала, що в неї був роман із 27-річним співаком Огастом Альсіною. Але спростувала те, що буцімто сам Вілл благословив ці стосунки.

фото з Facebook сміта

"Десь роки чотири тому я почала дружити з Огастом. Ми справді стали дуже, дуже добрими друзями. Почалося з того, що йому потрібна була допомога. Розумієш, я хотіла допомогти йому з його проблемами зі здоров'ям, із його психiчним станом", - розповіла Джада, звертаючись до Вілла.

Актор погодився з версією дружини, зазначивши, що їхня сім'я тоді справді дуже непокоїлася через здоров'я молодика, який приятелював із їхнім із Джадою сином Джейденом.

"Ми з тобою тоді переживали дуже складні часи. І ми вирішили...", - нагадала жінка.

"Я був по горло ситий твоєю дупою. По горло ситий тобою", - зі сміхом перебив її Вілл.

Зі слів подружжя, вони тоді розійшлися.

Сміти одружені вже 22 роки

"Ми вирішили побути нарізно деякий час, щоби ти розібралася, як зробити себе щасливою, і я розібрався, як зробити себе щасливим", - зазначив Сміт.

Як зізналася Джада, вона була "розбита", їй було боляче. Тоді в неї і виник "інший тип зв'язку" з молодим співаком.

"Хочу прояснити один момент, одну з тих речей, які крутяться у пресі, щодо того, що ти дав свій дозвіл. Єдина людина, яка могла в тій конкретній ситуації дати дозвіл - це я сама", - сказала жінка.

На думку Джади, її тепер уже колишній коханець витлумачив це саме як "благословення" від Вілла, бо не хотів вважати себе тим, хто руйнує чужий шлюб. Жінка здивована, чому молодик вирішив почати публічно розказувати про їхні стосунки тепер.

Що ж до стосунків Вілла та Джади, то їхній шлюб пережив те випробування.

"Разом гуляємо, разом помремо", - процитувало подружжя фільм Сміта "Погані хлопці-2".

Jada Brings Herself to the Table Jada and Will address the recent headlines and share their journey of finding peace through pain. Опубліковано Red Table Talk Пʼятниця, 10 липня 2020 р.

Як відомо, в Смітів двоє спільних дітей: Джейденові 22 роки, Віллоу - 19.