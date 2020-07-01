27-річний співак заявив, що кілька років був коханцем дружини Вілла Сміта: Він дав на це своє благословення
Американський співак на ім'я Огаст Альсіна заявив, що мав кількарічний любовний зв'язок із акторкою й телеведучою Джадою Пінкетт-Сміт. І що її чоловік, актор Вілл Сміт був не проти.
Про це 27-річний молодик розказав у нещодавньому інтерв'ю, пише Page Six.
Зі слів Огаста, зі своєю 48-річною мамою його познайомив син Вілла та Джади, Джейден.
"Я повністю віддався цим стосункам на роки мого життя, і я щиро та по-справжньому, дуже глибоко кохаю та відчуваю величезну любов до неї. Я повністю присвятив себе цьому - настільки, що можу зараз спокійно померти, знаючи, що щиро віддав себе комусь", - так поетично Альсіна описав свій роман зі Сміт.
"Я дуже кохав людину, я це відчував і знаю, як це - а в деяких людей такого не буде ніколи в житті", - зазначив співак.
До слова, в 2017-му році Джада та Огаст разом ходили на церемонію BET Awards.
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Смітів він називає "прекрасними людьми", про яких він не міг би сказати жодного поганого слова. Він любить їх просто мов рідних. І Джада не наставляла Віллові роги крадькома.
"Насправді ми з Віллом сіли та поговорили про трансформацію їхнього шлюбу в життєве партнерство... він дав на це мені своє благословення", - запевнив Альсіна.
Речник Джади Пінкетт-Сміт назвав цю історію "цілковитою неправдою".
Нагадаємо, кілька років тому дружина Сміта хвалилася, що зробила собі процедуру з омолодження вагіни, і тепер вона в неї "мов персик".
Як відомо, вже давно ходили чутки, що Вілл із Джадою живуть у відкритому шлюбі та мають партнерів на стороні. Але Сміт запевняла, що це не так. Мовляв, у них із чоловіком дорослі стосунки й цілковита довіра.
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