27-річний співак заявив, що кілька років був коханцем дружини Вілла Сміта: Він дав на це своє благословення

Американський співак на ім'я Огаст Альсіна заявив, що мав кількарічний любовний зв'язок із акторкою й телеведучою Джадою Пінкетт-Сміт. І що її чоловік, актор Вілл Сміт був не проти.

Про це 27-річний молодик розказав у нещодавньому інтерв'ю, пише Page Six.

Зі слів Огаста, зі своєю 48-річною мамою його познайомив син Вілла та Джади, Джейден.

27-річний Огаст стверджує, що був коханцем Джади Пінкетт-Сміт фото з instagram Альсіни

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"Я повністю віддався цим стосункам на роки мого життя, і я щиро та по-справжньому, дуже глибоко кохаю та відчуваю величезну любов до неї. Я повністю присвятив себе цьому - настільки, що можу зараз спокійно померти, знаючи, що щиро віддав себе комусь", - так поетично Альсіна описав свій роман зі Сміт.

"Я дуже кохав людину, я це відчував і знаю, як це - а в деяких людей такого не буде ніколи в житті", - зазначив співак.

До слова, в 2017-му році Джада та Огаст разом ходили на церемонію BET Awards.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ⚡️Yoni Fairy ⚡️ 🔮©️®️ (@wombtherapyendeed) 1 Июл 2020 в 8:15 PDT

Смітів він називає "прекрасними людьми", про яких він не міг би сказати жодного поганого слова. Він любить їх просто мов рідних. І Джада не наставляла Віллові роги крадькома.

Джада з Віллом одружені вже 22 роки фото з instagram вілла сміта

"Насправді ми з Віллом сіли та поговорили про трансформацію їхнього шлюбу в життєве партнерство... він дав на це мені своє благословення", - запевнив Альсіна.

Речник Джади Пінкетт-Сміт назвав цю історію "цілковитою неправдою".

Дружина актора з його благословення крутила з іншим? фото з instagram джади пінкетт-сміт

Нагадаємо, кілька років тому дружина Сміта хвалилася, що зробила собі процедуру з омолодження вагіни, і тепер вона в неї "мов персик".

Як відомо, вже давно ходили чутки, що Вілл із Джадою живуть у відкритому шлюбі та мають партнерів на стороні. Але Сміт запевняла, що це не так. Мовляв, у них із чоловіком дорослі стосунки й цілковита довіра.

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