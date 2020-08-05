У турецькому пляжному клубі кажуть, що не били модель Дарію Кирилюк. З'явився фрагмент ВІДЕО інциденту

Шокуюча історія з побиттям української моделі Дарії Кирилюк на курорті Туреччини продовжує набирати обертів. На інцидент уже відреагувало МВС України.

Тим часом у мережі з'явився фрагмент відео з камери спостереження. А з ним версія, що насправді Дарію побив її власний бойфренд, а не охоронець пляжного клубу "Momo". Модель ці закиди спростовує.

На відео дівчина падає на коліна, а чоловік схиляється над нею і щось до неї говорить. Кадри оприлюднило турецьке видання Snob Magazine. Допис емоційно прокоментувала сама Кирилюк.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений snobmagazin (@snobmagazin) 3 Сер 2020 р. о 7:13 PDT

"Мій хлопець ніколи мене не бив! У мене був посттравматичний стрес від того, що мене побили в "Momo". Це божевілля! Мій хлопець намагався мене заспокоїти! "Momo" намагається викрутитися!", - обурилася Дарія.

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До слова, про побиття Кирилюк написала навіть британська газета The Sun.

Заклад стверджує, що бійка відбулася на парковці між двома групами осіб, а охоронцям пляжу довелося втрутитися, щоби їх розборонити. Кирилюк буцімто поводилася "агресивно", і постраждала від рук власного бойфренда.

"Насильство мало місце виключно між ними двома. До нас не це має відношення", - наголосили представники пляжного клубу.

Поліція веде розслідування.

Дарія хі своїм хлопцем фото з instagram кирилюк

"За дорученням міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, провів зустріч із заступником посла Туреччини в Україні пані Букет Кабакджи. Передав їй звернення з приводу жорстокого побиття українки Кирилюк, яка була по звірячому побита в турецькому місті Чешме разом із ще трьома жінками. Розраховуємо на об’єктивне, прозоре, швидке розслідування та притягнення винних до відповідальності!", - сказав заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Нагадаємо, "неприйнятним, потворним інцидентом" назвав побиття Кирилюк міністр культури і туризму Туреччини Мехмет Нурі Ерсой. Пляжний клуб після того, що сталося, тимчасово закрили - офіційно через COVID-19.