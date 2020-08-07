Ресторатор Купер відповів на звинувачення дружини: Погрожувати та шантажувати мене не вийде

Одеський ресторатор Алекс Купер прокоментував звинувачення дружини Аліси в тому, що він нібито хоче забрати у неї сина, бізнес та ім’я.

Купер виклав свою версію конфлікту та заявив, що шантажувати його не вийде.

Також ресторатор наголосив, що хоче лише мати право бачитися з сином та забезпечувати його фінансово.

Реклама:

Сину Алекса і Аліси, Купріяну 3 роки. Зараз він живе з мамою в Києві

Нагадаємо, напередодні Аліса Купер вирішила зробити своє розлучення публічним і написала пост про те, що чоловік не хоче віддавати її частину бізнесу та погрожує відібрати сина.