Ресторатор Купер відповів на звинувачення дружини: Погрожувати та шантажувати мене не вийде
7 серпня 2020, 17:06
Одеський ресторатор Алекс Купер прокоментував звинувачення дружини Аліси в тому, що він нібито хоче забрати у неї сина, бізнес та ім’я.
Купер виклав свою версію конфлікту та заявив, що шантажувати його не вийде.
Також ресторатор наголосив, що хоче лише мати право бачитися з сином та забезпечувати його фінансово.
Нагадаємо, напередодні Аліса Купер вирішила зробити своє розлучення публічним і написала пост про те, що чоловік не хоче віддавати її частину бізнесу та погрожує відібрати сина.
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