Зірка порнофільмів відсудила в Трампа $44 тисячі

Американська порнозірка Стормі Деніелс виграла черговий раунд у своєму кількарічному судовому протистоянні з президентом США Дональдом Трампом.

Політику доведеться викласти з кишені 44 тисячі доларів, покривши витрати фігуристої білявки на юристів.

Таке рішення днями ухвалив Вищий суд Лос-Анджелеса, пишуть USA Today.

"Ага. Ще одна перемога!", - стисло відреагувала на це Стормі в Twitter.

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Нагадаємо, Деніелс написала книгу спогадів про свої секс-пригоди з президентом, не оминувши таких важливих для читача деталей як "лобкове волосся мов у снігової людини" та "член, схожий на грибочка з Mario Kart".

41-річна порноактриса через суд виборювала право розповідати про все це, адже під час передвиборчої кампанії Трампа його адвокат Майкл Коен змусив її підписати угоду про мовчання, заплативши 130 тисяч доларів.

Також Стормі звинувачувала Трампа в наклепі, але той позов програла в 2018-му році й лишається винна президентові близько 300 тисяч. Але адвокати жіночки подали апеляцію.

Як відомо, свого часу Деніелс пройшла тест на поліграфі, щоби довести, що каже правду про зв'язок із Трампом. Роман у них буцімто був у 2006-му році, коли Меланія народила Дональдові сина.

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