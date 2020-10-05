"Передвиборчий срач": Полякова прокоментувала кримінальне провадження за свій концерт у Харкові

Співачка Оля Полякова заявила, що новини про кримінальне провадження, яке відкрили через її концерт у Харкові 3-го жовтня, є звичайним передвиборчим "срачем".

Артистка також запевнила, що сама вона вдома, у халаті та в повній безпеці.

"Усіх, хто хвилюється щодо того, що вони прочитали в ЗМІ, що на мене завели кримінальне провадження щодо харківського концерту до Дня вчителя, я хочу заспокоїти. Дивіться, я вдома, в халаті, мені нічого не загрожує", - заявила співачка у своєму Instagram.

"Звичайно, хочу сказати, що сьогодні весь галас щодо заходів та концертів пов’язаний безпосередньо з передвиборчим безладом. Але все це можна обговорювати лише тоді, коли закриють метро, яке щодня відвідує стільки людей, що мені стільки і за рік не зібрати. Тому, дорогі мої, бережіть себе, не цілуйтеся, носіть маски і не читайте новини, особливо перед виборами", - закликала Полякова.

Як відомо, 4-го жовтня на сайті Нацполіції Харківщини з'явилася інформація про те, що після концерту за участю Полякової слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом порушення вимог карантину. На концерт прийшло близько 2-х тисяч людей.

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Продюсер Олі, Михайло Ясинський теж прокоментував ситуацію у своєму Facebook.