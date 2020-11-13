Хотіли $5 мільйонів: футболіста Дзюбу шантажували його "сольним" сексвідео - ЗМІ

Російського футболіста Артема Дзюбу, котрий нещодавно став героєм епічного сексскандалу через злите в мережу відео, де він мастурбує, могли шантажувати.

Як стало відомо ЗМІ, з нападника пітерського "Зеніту" та збірної Росії з футболу вимагали п'ять мільйонів доларів.

Як пише "Фонтанка", Дзюба зустрівся з шантажистом та записав їхню розмову. Спортсмен відмовився платити, оскільки сума видалася йому завеликою, до того ж, не було гарантій, що пікантний відеоролик усе одно не опиниться в мережі.

З Артема Дзюби вимагали 5 мільйонів доларів? фото з фанатського instagram

Усю інформацію Дзюба передав до ФСБ, але звернувся туди неофіційно. Як зазначає видання, доказів достатньо для того, щоби відкрити карну справу за статтею про вимагання в особливо крупних розмірах. Утім невідомо, чи таке рішення буде прийнято, адже ймовірний судовий процес обіцяє стати надзвичайно скандальним.

Як повідомляє Meduza, за неофіційними даними, з урахуванням всіх бонусів річна зарплатня Дзюби становить 4,4 мільйона доларів на рік.

Нагадаємо, 32-річного Артема тимчасово відсторонили від ігор за збірну та позбавили капітанської пов'язки в "Зеніті". Водночас чимало селебрітіз публічно висловили свою підтримку спортсменові. Багато хто вважає, що оскільки Дзюба не винен у тому, що відбулося грубе втручання в його інтимне життя, він не має нести покарання.

До слова, в оригінальний спосіб долучилися до флешмобу підтримки Дзюби пілоти авіакомпанії "Победа", пише російський Esquire. Вони намалювали у небі пеніс.