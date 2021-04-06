Пиво за ціною золота і кортить коксу: дубайські Insta-хроніки моделі, затриманої за оголення на балконі
Гаряча брюнетка на ім'я Яна стала однією з затриманих у Дубаї одинадцяти українок, котрі світили голими принадами з балкону. Що передувало зухвалій витівці, за яку дівчатам загрожує чималий штраф і тюремне ув'язнення, можна побачити у Instagram.
Зі слів брата Яни, з яким поспілкувалася "ТСН", вона поїхала до ОАЕ на відпочинок, а також планувала взяти участь у якійсь фотосесії. Більше інформації родина наразі не має.
Свої дубайські пригоди ще кілька днів тому Яна знімала для соцмережі. Дівчина показувала краєвиди, автомобілі, їжу, пляж та, звісно, себе у купальниках.
B одній із закріплених Яною сторіз вона розмовляє з такою собі Настею, яка п'є пиво "за ціною золота". Дівчата зізнаються, що їм кортить "коксу", тобто кокаїну.
Нагадаємо, 6-го квітня з затриманими має зустрітися український консул. Офіційно імена та прізвища героїнь гучного скандалу поки не називалися, але деяких із них по гарячих слідах спробували ідентифікувати ЗМІ, зокрема навіть The Daily Mail. Не обійшлося без помилок.
Так жертвою цькування в Інтернеті стала Маріанна Федчук, на яку "вказали" авторитетні видання. Дівчина у своєму Instagram запевнила, що її зараз нема в Дубаї і, тим більше, нема на резонансних голих кадрах.
Федчук збирається звернутися до адвокатів. З сайту The Daily Mail фото Маріанни досі не видалили та інформацію не виправили.