Вишиванка vs косоворотка: дизайнер пояснив фасон скандальної сорочки Зеленського

Другий рік поспіль вишиванка президента Володимира Зеленського викликає обурення у мережі.

І якщо торік більш за все дісталося бренду, сорочки якого вдягли гарант і перша леді, то на цей раз звинувачують самого Зеленського та його стиліста.

Справа в тому, що вишиванка президента дуже схожа на російську косоворотку, яка є предметом російського народного костюму. Про це пишуть у коментарях до фото в Twitter та обговорюють окремо у Facebook.

Вишита сорочка – наша гордість, наш символ і скарб. Вона – наша сила й ідентичність. Вона – одне з сердець України, яке ніколи не перестане битися. З Днем вишиванки! 🇺🇦 pic.twitter.com/8apKN5Bxzb — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 20, 2021

Ексклюзів. В архівах ФСБ знайдено джерело натхнення тов. Зеленського. Posted by Вахтанг Кипиани on Thursday, May 20, 2021

Вже навіть не дивуюся, що Президент України вітає українців з Днем Вишиванки в російській косоворотці. Совок є совок П.С. Поки ще йде прес-конференція, запитайте у таваріща, шта він празднує Posted by Volodymyr Omelyan on Thursday, May 20, 2021

З днем вишиванки, пановє! З вікіпедії: Косоворо́тка — російська народна чоловіча сорочка з косим коміром. Має розріз збоку, а не посередині, як у звичайних сорочок Posted by GONI Мемаси on Thursday, May 20, 2021

Друзі, вітаю з Днем вишиванки! А з цим хлопцем щось не так... Posted by Алексей Бида on Thursday, May 20, 2021

Дизайнер Артем Климчук розказав Vogue.ua, як створював сорочку для президента за старовинними зразками оригінальних вишиванок, знайдених в музейних архівах Дніпропетровської області.

Для Володимира Зеленського був обраний популярний в східній Європі в XIX столітті крій "косоворотка". Для Олени Зеленської бренд також створив вишиванку за мотивами старовинного зразка, додавши квадратний виріз.

"Під час створення вишиванки для Володимира, за основу ми взяли національний костюм дніпропетровського регіону. Для сходу України бічний розріз на сорочці був досить типовим елементом. Він був дуже популярний в XIX столітті, але втратив свою актуальність після всього того, що з нашою країною зробив Радянський Союз", - зазначив Артем.

"Також ми використовували традиційні орнаменти регіону і характерний виріз на сорочці для жінок квадратної форми. Ми стилізували трохи візерунки, вишили їх хрестиком і ретязем, переосмислили дизайн і осучаснили вишиванку, хоча вона створена за мотивами історичних сорочок, які зберігаються в музеях ", - розповів Климчук.

Але фотожаберів уже не зупинити

Усім вже "по*уй", що там каже дизайнер та історія костюму

"Такий крій чоловічих сорочок, коли застібка не по центру на грудях, а зміщена, зустрічався і в українській традиційній культурі, причому в багатьох регіонах. Але, якщо говорити про традиційний український крій, і там застібка зміщена – то весь візерунок все одно має знаходитися в центрі", – пояснила етнологиня Оксана Косміна у коментарі "Ліга.Life".

Фото з соцмереж