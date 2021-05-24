Переможець Євробачення-2021 пройде перевірку на наркотики - організатори

Фронтмен італійського гурту Maneskin, що став переможцем цьогорічного Євробачення, 22-річний Даміано Давид пройде перевірку на наркотики. Це бажання самого артиста, котрий прагне поставити крапку в "кокаїновому" скандалі.

Давида запідозрили у вживанні наркотиків після того, як під час фіналу Євробачення камера вхопила момент, де він схиляється до столу, нібито щось нюхаючи. Як запевнив музикант, він просто підбирав уламки скла від випадково розбитого його колегою Томасом бокалу.

Про те, що Даміано здасть тест на наркотики, офіційно повідомили представники організаторів Євробачення, пише The Daily Mail.

Лідера Maneskin запідозрили у вживанні кокаїну просто під час Євробачення фото з instagram Maneskin

"Ми в курсі спекуляцій навколо відео з італійськими переможцями Eurovision Song Contest, знятого в грін-румі минулого вечора", - підтвердили вони.

"Гурт категорично відкидає звинувачення у вживанні наркотиків, і співак, про якого йде мова, добровільно здасть тест на наркотики після повернення додому", - наголошується в заяві.

Додається, що Maneskin вимагали провести перевірку ще в Роттердамі, але Європейській мовній спілці не вдалося організувати цю процедуру. Також у заяві підтвердили, що в грін-румі таки були знайдені уламки скла.

Музиканти, які вже прибули до Риму, у своєму Instagram зізналися, що шоковані цими підозрами, адже вони проти наркотиків та ніколи не вживали кокаїн.

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Нагадаємо, Maneskin перемогли, набравши 524 бали. Український гурт GO_A посів 5-ту сходинку із 364 балами.