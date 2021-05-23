Перемога у Євробаченні-2021 дісталася Італії, Україна - п'ята

22-го травня у Роттердамі відбувся гранд-фінал 65-го Євробачення. Цього року переможцем конкурсу стала Італія.

Український гурт GO_A посів 5-ту сходинку.

Друге місце дісталося Франції , а третє - Швейцарії. Усього у фіналі змагалися 26 країн.

Рок-гурт Måneskin існує з 2015-го року, хоча всі його учасники знайомі ще зі школи

Як відомо, результати складаються з голосів професійного журі кожної країни-учасниці та голосів телеглядачів. Україна отримала 97 балів від журі та 267 балів від телеглядачів.

Цікаво, що Великобританія цього року отримала 0 балів від журі і 0 балів від телеглядачів.

Так виглядає фінальна таблиця результатів Євробачення-2021

ВИСТУП УКРАЇНИ:

ВИСТУП ПЕРЕМОЖЦІВ:

ВИСТУП ФРАНЦІЇ:

ВИСТУП ШВЕЙЦАРІЇ:

Фото і відео з сайту Eurovision.tv