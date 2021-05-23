Перемога у Євробаченні-2021 дісталася Італії, Україна - п'ята
Неділя, 23 травня 2021, 01:40
22-го травня у Роттердамі відбувся гранд-фінал 65-го Євробачення. Цього року переможцем конкурсу стала Італія.
Український гурт GO_A посів 5-ту сходинку.
Друге місце дісталося Франції , а третє - Швейцарії. Усього у фіналі змагалися 26 країн.
Як відомо, результати складаються з голосів професійного журі кожної країни-учасниці та голосів телеглядачів. Україна отримала 97 балів від журі та 267 балів від телеглядачів.
Цікаво, що Великобританія цього року отримала 0 балів від журі і 0 балів від телеглядачів.
ВИСТУП УКРАЇНИ:
ВИСТУП ПЕРЕМОЖЦІВ:
ВИСТУП ФРАНЦІЇ:
ВИСТУП ШВЕЙЦАРІЇ:
Фото і відео з сайту Eurovision.tv
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