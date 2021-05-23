Перемога у Євробаченні-2021 дісталася Італії, Україна - п'ята

22-го травня у Роттердамі відбувся гранд-фінал 65-го Євробачення. Цього року переможцем конкурсу стала Італія.

Український гурт GO_A посів 5-ту сходинку.

Друге місце дісталося Франції , а третє - Швейцарії. Усього у фіналі змагалися 26 країн.

Рок-гурт Måneskin існує з 2015-го року, хоча всі його учасники знайомі ще зі школи

Як відомо, результати складаються з голосів професійного журі кожної країни-учасниці та голосів телеглядачів.

Україна отримала 97 балів від журі та 267 балів від телеглядачів. Таким чином, ми посіли друге місце за результатом вибору глядачів.

Тут видно, які країни скільки балів віддали Україні. Червоні цифри - бали від телеглядачів, сині - від журі

До речі, саме Італії Україна віддала свої 12 балів. Головою професійного журі від України цього року був Олександр Пономарьов. Також у складі журі були alyona alyona, Іларія, Alloise та Ігор Кондратюк.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Go_A (@go_a_band)

А Великобританія цього року отримала 0 балів від журі і 0 балів від телеглядачів.

Так виглядає фінальна таблиця результатів Євробачення-2021

ВИСТУП УКРАЇНИ:

ВИСТУП ПЕРЕМОЖЦІВ:

ВИСТУП ФРАНЦІЇ:

ВИСТУП ШВЕЙЦАРІЇ:

Цікаво, що у 2016-му році Джамала перемогла у Євробаченні саме завдяки тому, що професійне журі дало їй більше балів, ніж Росії. Бо за результатами голосування глядачів Україна була другою.

Нагадаємо, торік Євробачення не було через пандемію, а у 2019 Україна не брала участі у конкурсі через скандал навколо переможниці Нацвідбору MARUV.

Фото і відео з сайту Eurovision.tv

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