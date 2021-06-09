Крапівіна після гучного скандалу з Кіркоровим заявила, що більше не є продюсеркою Лободи

Через кілька днів після премії МУЗ-ТВ у московському шоубізнесі розгорівся гучний скандал за участю співаків Філіпа Кіркорова і Дави та продюсерки Нателли Крапівіної.

У результаті, Крапівіна заявила, що йде з шоубізу і припиняє свою співпрацю зі Світланою Лободою.

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А почалося все з того, що Нателла у своєму Instagram дуже жорстко висловилася щодо премії, назвавши її "цирком потвор".

А пізніше під фото Філіпа і Дави, на якому вони зображали гейське весілля, залишила достатньо різкий та гомофобний коментар.

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Дава в Instagram обурився щодо коментаря Крапівіної

Після цього Кіркоров записав відеозвернення, адресоване Нателлі і Лободі, чий номер на МУЗ-ТВ був копією виступу американської співачки Бейонсе. Дивіться у каруселі:

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov)

До речі, телеведуча Ксенія Собчак у коментарях підтримала і Нателлу, і Філіпа.

В інтерв'ю Собчак Крапівіна казала, що вона байдужа до сексу , а гендер як такий для неї неважливий

Окрім Собчак, Кіркорова підтримали Оля Полякова та Аня Седокова

Лобода ніяк не коментувала скандал, лише запостила у сторі повідомлення Нателли про припинення продюсерської діяльності.