Байдужа до сексу продюсерка Лободи розказала, як її батько дав $10 тисяч на зуби Монатіку
Продюсерка співачки Світлани Лободи, Нателла Крапівіна в інтерв’ю Ксенії Собчак підтвердила, що багато років тому її батько, бізнесмен Вагіф Алієв дав 10 тисяч доларів на зуби тоді ще мало відомому співаку Дмитру Монатіку.
А ще Крапівіна розказала про своє ставлення до сексу та про свою орієнтацію.
Не секрет, що кілька років тому у ЗМІ активно обговорювали занадто близькі стосунки Нателли Крапівіної та Світлани Лободи. Дівчатам приписували роман, але жодного підтвердження цьому досі не було.
На запитання Собчак, нащо вони підживлювали інтригу неоднозначними фотографіями з поцілунками і ніжними постами з натяками, Крапівіна запевнила, що свідомо цього вони не робили ніколи.
"Про Свєту ти мене можеш запитувати все що завгодно. І це найсмішніша історія, бо коли ми з нею були справді дуже близькі, жодних чуток не було. Вони з’явилися у той момент, коли ми з нею практично не спілкувалися. У нас був період – з 2017 до 2019 – дуже складні взаємини. І в цей період чомусь активно почали мусолити ці чутки", - заявила Нателла.
Тут варто зауважити, що насправді ці чутки ходили набагато раніше за 2017-й рік. Як мінімум, у 2013-му Лобода сама заперечувала роман із Крапівіною.
Також Собчак не оминула запитання про сексуальну орієнтацію. Нателла відповіла неоднозначно, але визнала, що гендер як такий для неї неважливий.
"Я б дуже хотіла відповісти тобі на це запитання однозначно… Але моєю життєвою трагедією є те, що я, будучи дуже вільною людиною, виросла в дуже консервативній родині. І мій батько – це такий Дамоклів меч наді мною все моє життя. Я настільки боюся, що якийсь мій вчинок або потяг дійде до нього, що я у багатьох речах собі в житті відмовляю", - зізналася Крапівіна.
"До сексу я, особливо з роками, стаю абсолютно байдужа. Можливо, тому що я настільки внутрішньо тримаю себе в рамках, що я припинила відчувати будь-яку необхідність в цьому. Якщо я захочу, у мене це буде. Але з роками мені це перестало бути потрібним", - додала Нателла.
"Що стосується того, як би я себе визначила на сьогоднішній день – я, скоріше, пансексуал. Це людина, яка закохується, у першу чергу, в душу. Я не хочу тобі брехати, а хочу дати зрозуміти, що я дуже вільна людина, І, можливо, я б змогла жити з різними людьми, різної статі", - сказала Нателла.
Наприкінці розмови Собчак згадала, що хтось їй розказував, як батько Нателли дав гроші Дмитру Монатіку та сказав йому зробити нормальні зуби.
"Історія – абсолютна правда. Дізналася про неї я кілька років тому від самого Діми, коли ми з ним летіли на фестиваль "Жара". І він став активно мені розказувати різні історії. "А ти знаєш, що зуби я собі поставив завдяки твоєму батьку? У мене вся кар’єра після цього пішла вгору", - процитувала Нателла Діму.
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Фото з Instagram