Байдужа до сексу продюсерка Лободи розказала, як її батько дав $10 тисяч на зуби Монатіку

Продюсерка співачки Світлани Лободи, Нателла Крапівіна в інтерв’ю Ксенії Собчак підтвердила, що багато років тому її батько, бізнесмен Вагіф Алієв дав 10 тисяч доларів на зуби тоді ще мало відомому співаку Дмитру Монатіку.

А ще Крапівіна розказала про своє ставлення до сексу та про свою орієнтацію.

Не секрет, що кілька років тому у ЗМІ активно обговорювали занадто близькі стосунки Нателли Крапівіної та Світлани Лободи. Дівчатам приписували роман, але жодного підтвердження цьому досі не було.

На запитання Собчак, нащо вони підживлювали інтригу неоднозначними фотографіями з поцілунками і ніжними постами з натяками, Крапівіна запевнила, що свідомо цього вони не робили ніколи.

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Чутки про роман Лободи і Крапівіної припинилися, коли Світлана завагітніла другою дочкою

"Про Свєту ти мене можеш запитувати все що завгодно. І це найсмішніша історія, бо коли ми з нею були справді дуже близькі, жодних чуток не було. Вони з’явилися у той момент, коли ми з нею практично не спілкувалися. У нас був період – з 2017 до 2019 – дуже складні взаємини. І в цей період чомусь активно почали мусолити ці чутки", - заявила Нателла.

Собчак усе намагалася дізнатися, нащо Лобода і Крапівіна піарилися на своєму "романі". Але Нателла заперечувала будь-які спекуляції на цю тему з їхнього боку

Тут варто зауважити, що насправді ці чутки ходили набагато раніше за 2017-й рік. Як мінімум, у 2013-му Лобода сама заперечувала роман із Крапівіною.

Також Собчак не оминула запитання про сексуальну орієнтацію. Нателла відповіла неоднозначно, але визнала, що гендер як такий для неї неважливий.

"Я б дуже хотіла відповісти тобі на це запитання однозначно… Але моєю життєвою трагедією є те, що я, будучи дуже вільною людиною, виросла в дуже консервативній родині. І мій батько – це такий Дамоклів меч наді мною все моє життя. Я настільки боюся, що якийсь мій вчинок або потяг дійде до нього, що я у багатьох речах собі в житті відмовляю", - зізналася Крапівіна.

Нателла захоплюється батьком, але багато чого робить із оглядкою на нього

"До сексу я, особливо з роками, стаю абсолютно байдужа. Можливо, тому що я настільки внутрішньо тримаю себе в рамках, що я припинила відчувати будь-яку необхідність в цьому. Якщо я захочу, у мене це буде. Але з роками мені це перестало бути потрібним", - додала Нателла.

38-річна Нателла зізналася, що секс їй не потрібен

"Що стосується того, як би я себе визначила на сьогоднішній день – я, скоріше, пансексуал. Це людина, яка закохується, у першу чергу, в душу. Я не хочу тобі брехати, а хочу дати зрозуміти, що я дуже вільна людина, І, можливо, я б змогла жити з різними людьми, різної статі", - сказала Нателла.

Крапівіна, схоже, вперше так відверто розказала про себе

Наприкінці розмови Собчак згадала, що хтось їй розказував, як батько Нателли дав гроші Дмитру Монатіку та сказав йому зробити нормальні зуби.

Такі зуби були у Діми на самому початку кар'єри

"Історія – абсолютна правда. Дізналася про неї я кілька років тому від самого Діми, коли ми з ним летіли на фестиваль "Жара". І він став активно мені розказувати різні історії. "А ти знаєш, що зуби я собі поставив завдяки твоєму батьку? У мене вся кар’єра після цього пішла вгору", - процитувала Нателла Діму.

До речі, саме Монатік є автором одного з найперших хітів Лободи - "40 градусов"

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Фото з Instagram