"Вона ще вам покаже": Полякова розхвалила виступ дочки та відповіла хейтерам

Співачка Оля Полякова виклала у свій Instagram виступ гурту старшої доньки Маші та заходилася її хвалити.

Зіркова мама заявила, що дочка голосистіша та енергійніша за неї, і вона нею неймовірно пишається.

"Маруся! Ти крута! Підірвала, порвала, підняла всіх, а це дуже складно з незнайомими піснями! Ти така трушна, запальничка, бунтарка! Ти енергійніше, голосистіша і відкритіша за мене в твоєму віці (мені довелося багато років витратити на те, щоб прийняти себе і відкритися), а ти відразу така, як нерв, творча, пишеш музику, слова, саме для таких артистів сьогодні час!", - написала мама Оля.

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Але далеко не всі підписники Полякової розділили її захват від виступу Маші. У коментарях полилося багато критики і хейту. Хтось знову написав, що дівчині треба займатися спортом, а комусь у пісні було забагато матюків.

Оля навіть не витримала і відповіла на деякі коментарі.

А потім у сторі Полякова порадила фоловерам поцікавитися музикою, яку слухають їхні діти.

"Ви будете дуже здивовані, скільки там матюків", - сказала співачка і наголосила, що підтримуватиме свою доньку завжди.

"Вона ще вам покаже, повірте", - заявила Оля.

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Нагадаємо, нещодавно Полякову сварили у мережі через фото дочки з автоматом.