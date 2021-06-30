"Смішно і безглуздо": Полякову розкритикували за фото дочки з автоматом

Співачка Оля Полякова здійняла чергову хвилю критики на свою адресу через доволі провокаційне фото дочки Маші.

Артистка запостила світлину, на якій її старша доня у сукні з оголеними плечами та автоматом у руках.

"Хазяйка картелю", - підписала жартома Полякова.

Оля і Маша полюбляють дратувати своїх підписників

У коментарях люди засудили наявність автомата в руках неповнолітньої дочки Полякової.

"Як же ж смішно та безглуздо це виглядає", - написала одна з користувачок.

"Ви, може, забули, що зараз для тисяч хлопців та дівчат України це щоденний атрибут, бо вони на війні?", - обурився інший підписник.

Насправді ж, Оля з Машею просто були на Cuba Camp Лізи Юрушевої та пофотографувалися з місцевими атрибутами в стилі Куби

"Здивували у неприємний бік", "дівчинка дуже красива, але зброя зайва", - пишуть під фото фоловери.

Нагадаємо, раніше Полякову з дочкою хейтили за фото в купальниках та поцілунок у губи.