"Смішно і безглуздо": Полякову розкритикували за фото дочки з автоматом
30 червня 2021, 11:00
Співачка Оля Полякова здійняла чергову хвилю критики на свою адресу через доволі провокаційне фото дочки Маші.
Артистка запостила світлину, на якій її старша доня у сукні з оголеними плечами та автоматом у руках.
"Хазяйка картелю", - підписала жартома Полякова.
У коментарях люди засудили наявність автомата в руках неповнолітньої дочки Полякової.
"Як же ж смішно та безглуздо це виглядає", - написала одна з користувачок.
"Ви, може, забули, що зараз для тисяч хлопців та дівчат України це щоденний атрибут, бо вони на війні?", - обурився інший підписник.
"Здивували у неприємний бік", "дівчинка дуже красива, але зброя зайва", - пишуть під фото фоловери.
Нагадаємо, раніше Полякову з дочкою хейтили за фото в купальниках та поцілунок у губи.
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