Танцівника Дорофєєвої жорстоко побив військовий з УДО. ОНОВЛЕНО

У неділю 1-го серпня співачка Надя Дорофєєва повідомила у соцмережах, що танцівника її балету Євгена Гончаренка жорстоко побили.

22-річний хлопець виходив із гей-клубу, а якийсь невідомий шторхнув його в огорожу та завдав кількох ударів.

У Євгена відбувся крововилив у мозок, йому зробили трепанацію та ввели у медикаментозну кому.

Згодом стало відомо, що нападником був чинний військовослужбовець Управління державної охорони.

Ребята, сегодня ночью это животное, которое дальше в карусели на видео - избило моего танцора Женю. Женя с друзьями... Posted by Надя Дорофеева on Sunday, August 1, 2021

У Facebook УДО повідомили, що керівництво призначило службове розслідування, обставини події з’ясовуються. На час проведення розслідування військовослужбовця усунуто від виконання службових обов’язків.

01 серпня 2021 року у соціальній мережі Facebook була поширена інформація про факт побиття Євгена: танцівника шоу-балету... Posted by Управління державної охорони України on Sunday, August 1, 2021

Пізніше стало відомо, що ДБР затримало співробітника УДО. Попередня кваліфікація: умисне тяжке тілесне ушкодження. За таке йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нападнику готують повідомлення про підозру.

Продюсерка Ірина Горова у коментарях до посту УДО подякувала за їхню реакцію і чесність, яка, насправді, багатьох здивувала.

Згодом Надя Дорофєєва повідомила у своєму Instagram, що Женя досі у комі.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от DOROFEEVA (@nadyadorofeeva)

Фото з Instagram

