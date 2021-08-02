Танцівника Дорофєєвої жорстоко побив військовий з УДО. ОНОВЛЕНО
У неділю 1-го серпня співачка Надя Дорофєєва повідомила у соцмережах, що танцівника її балету Євгена Гончаренка жорстоко побили.
22-річний хлопець виходив із гей-клубу, а якийсь невідомий шторхнув його в огорожу та завдав кількох ударів.
У Євгена відбувся крововилив у мозок, йому зробили трепанацію та ввели у медикаментозну кому.
Згодом стало відомо, що нападником був чинний військовослужбовець Управління державної охорони.
Ребята, сегодня ночью это животное, которое дальше в карусели на видео - избило моего танцора Женю. Женя с друзьями...Posted by Надя Дорофеева on Sunday, August 1, 2021
У Facebook УДО повідомили, що керівництво призначило службове розслідування, обставини події з’ясовуються. На час проведення розслідування військовослужбовця усунуто від виконання службових обов’язків.
01 серпня 2021 року у соціальній мережі Facebook була поширена інформація про факт побиття Євгена: танцівника шоу-балету...Posted by Управління державної охорони України on Sunday, August 1, 2021
Пізніше стало відомо, що ДБР затримало співробітника УДО. Попередня кваліфікація: умисне тяжке тілесне ушкодження. За таке йому загрожує до 8 років позбавлення волі.
Нападнику готують повідомлення про підозру.
Продюсерка Ірина Горова у коментарях до посту УДО подякувала за їхню реакцію і чесність, яка, насправді, багатьох здивувала.
Згодом Надя Дорофєєва повідомила у своєму Instagram, що Женя досі у комі.
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Фото з Instagram
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