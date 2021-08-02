"Заради тисяч темношкірих українців": американське видання висвітлило скандал із Ашіон і міністром Ткаченком

Американське видання The Daily Beast узяло ексклюзивне інтерв'ю в телеведучої Кароліни Ашіон, поговоривши з нею про скандал із міністром Олександром Ткаченком, якого зірка звинуватила в расизмі.

Як наголосила Кароліна, вона вирішила підняти цю тему публічно заради всіх темношкірих українців, які теж стикаються з приниженнями та дискримінацією.

Сам Ткаченко спілкуватися з The Daily Beast не захотів. Натомість його представники надали виданню посилання на його коментар "Гордону", де міністр натякає на необ'єктивне ставлення до себе телеканалу, що належить експрезидентові Петру Порошенку, і де зараз працює Ашіон.

Популярне американське видання взяло інтерв'ю в Ашіон фото з instagram ашіон

"Міністр публічно бреше, це ганьба. Ткаченко тепер закидає мені якісь політичні мотиви, але перекручувати факти - це неправильно. Я була обережна з тим, щоби не змішувати питання расизму з політикою. Я вирішила заговорити про це виключно заради тисяч темношкірих українців, яких ранять так само, як мене, які страждають від расистських коментарів", - сказала телеведуча.

Окрім історії Ашіон, увагу видання також привернув нещодавній інцидент із коміком Віктором Вемуною, який звинуватив у расизмі гумористичну програму "Дизель шоу". Як розказав артист у Instagram, його та його сестру запросили взяти участь у скетчі з назвою "Тарас-папуас", де жарти крутилися навколо кольору шкіри. Вемуна від участі в номері відмовився, але його зняли із іншими акторами.

Віктор мав зіграти актора, нав'язаного Netflix для зйомок рімейку "Тараса Бульби". В скетчі "Дизель шоу", зокрема, є жарт про Ку-клукс-клан фото з instagram вемуни

"Допоки з головних гумористичних сцен країни буде нестися блювотина про те, що наш колір шкіри - згорілий білий, до тих пір таке буде нестися і на вулицях. 50-70% українців дивиться ваше шоу. І завтра, коли у них запитає дитина, чому цей дядько такий чорний, вони дадуть відповідь, що він підгорів. І коли ці діти підуть до школи, вони будуть називати всіх чорних навколо копченими", - заявив Вемуна, коментуючи номер "Дизель шоу".

Як зазначає видання, в останні роки Київ, Одеса та Львів приваблюють туристів із усього світу. Але таке явище як буденний расизм досі існує в пострадянських країнах, зокрема й в Україні.

Той момент, коли міністр навряд чи радий своєму потраплянню в американську пресу фото з instagram ткаченка

"Чим швидше ми почнемо це озвучувати, підкреслювати проблему буденного расизму, тим краще. Я дуже радий, що Кароліні вистачило сміливості заговорити про це", - сказав музикант Мирослав Кувалдін.

"Ткаченко просто не розуміє, що Кароліна намагається йому сказати. Він повністю сліпий по відношенню до цієї проблеми", - додав він.

"Проблема буденного расизму існує, але дискусія не почнеться, доки народ не вирішить, "Україна для українців", як вимагають деякі націоналісти, або це "плавильний казан". Суспільство поки не визначилося", - зауважив у коментарі сайтові журналіст Євген Кисельов.

Нагадаємо, Олександр Ткаченко у відповідь на звинувачення Ашіон запевнив, що для нього головне - це професіоналізм, а не гендер, орієнтація чи колір шкіри.