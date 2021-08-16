"Це ганьба": Монро обурилася, бо Ступка у телеефірі назвав її "воно"

Травесті-діва Монро обурена тим, що актор і телеведучий Дмитро Ступка в ефірі телеканалу LIVE назвав її "воно".

Про це Монро написала у своєму Instagram.

"Шановне керівництво каналу, не мені давати вам рекомендації, кого наймати на роботу, але ви хоча б проведіть просвітницький лікнеп, навчальний майстер-клас, як звертатися до представників ЛГБТІК + спільноти, я із задоволенням підкажу контакти профі, які проведуть семінар на ці теми, щоб надалі такого не повторилося", - звернулася до LIVE Монро.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Неугомонная Монро (@monritta)

Дмитро Ступка поспішив вибачитися у коментарях до посту Монро, назвавши свої слова невдалим жартом.

"Друзі, схаменіться!) Нікого я образити не хотів!!! У мне повно друзів С ЛГБТ-спільноти! З усіма дружу і поважаю! Монріто, вибач, будь-ласка, за невдалий жарт. Буду більш детально вивчати цю тему, школа і універ цих знань не дала... Тому я це не зі злих умислів ляпнув. Кожен має право на своє життя і вподобання. Мир!", - написав актор.

Вам теж здалося, що Ступка не жартував?

Фото з Instagram Монро і телеканалу LIVE