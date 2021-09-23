"Мене було жорстоко спотворено": Лінда Євангеліста подає до суду через украй невдалу процедуру краси

Канадська супермодель Лінда Євангеліста заявила, що її зовнішність була спотворена невдалою процедурою краси. Страшні наслідки не вдалося виправити навіть двома пластичними операціями.

56-річна Лінда вирішила подати до суду, а також публічно розповісти про свій гіркий досвід у Instagram.

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"Сьогодні я зробила великий крок до виправлення шкоди, якої зазнала, і яку приховувала понад п'ять років. Відповідь моїм підписникам, котрі дивувалися, чому я не працюю, тоді як кар'єри моїх ровесників процвітають - причина в тім, що мене було жорстоко спотворено процедурою Zeltiq' CoolSculpting, яка дала результат, протилежний обіцяному", - написала Євангеліста.

Процедура кріоліполізу, про яку іде мова, є неінвазивною, пояснює Healthline. За допомогою спеціального обладнання жирові клітини в потрібних ділянках лиця чи тіла "виморожуються", розщеплюються природнім шляхом та через деякий час виводяться печінкою.

Тим не менш, можливі небажані побічні ефекти та ризики, про які, зі слів супермоделі, її не попередили. У Євангелісти розвинулася парадоксальна жирова гіперплазія (РАН), тобто процедура дала абсолютно зворотній ефект.

Лінда вже давно постить у мережі лише архівні кадри Фото з instagram євангелісти

"Вона збільшила, а не зменшила кількість моїх жирових клітин, внаслідок чого я залишилася спотвореною навіть після двох болючих, безуспішних пластичних операцій. Я залишилася, як описали це медіа, "невпізнаванною", - зізналася Лінда.

Як зазначила зірка, те, що сталося, не лише позбавило її здатності заробляти, а і занурило в сильну депресію та "найнижчі глибини самоненависті", фактично перетворивши на затворницю. Подавши до суду та зробивши свою історію публічною, Лінда прагне нарешті скинути з себе це почуття сорому.

"Я дуже втомилася так жити. Я хочу вийти зі своїх дверей, високо піднявши голову, хай я і більше не виглядаю собою", - додала вона.

Нагадаємо, подейкували, до кріоліполізу свого часу вдавалася співачка Мерая Кері. Телеведуча Регіна Тодоренко теж нещодавно хвалилася, що пройшла таку процедуру.