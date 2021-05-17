Тодоренко наважилася на ліпосакцію та розказала, як схудла на 20 кіло

Телеведуча Регіна Тодоренко, яка не так давно заявляла, що нарешті задоволена своєю фігурою, зробила ліпосакцію.

Але не за допомогою ножа пластичного хірурга, а завдяки новим технологіям.

Про це Тодоренко розказала у сторі Instagram.

Тодоренко вирішили покращити свої стегна

Процедура, яку зробили Регіні, називається кріоліполіз. Це коли жирові клітини вбивають холодом.

Але результат цього помітний не одразу. Тому показати свої форми телеведуча пообіцяла за кілька тижнів.

Крім того, Регіна написала величезний пост про те, як і завдяки чому їй вдалося скинути 20 кілограмів, які вона набрала під час вагітності.

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Нагадаємо, нещодавно Тодоренко ледь не втратила свого чоловіка - Влада Топалова, якому зробили операцію з ускладеннями.

Фото з Instagram