Невістка Кернеса розлютила мережу селфі у Москві та анекдотом про "бандерівців"
Кілька днів тому невістка покійного мера Харкова Геннадія Кернеса, Юлія Привалова запостила в Instgaram селфі з чоловіком Данилом на тлі Червоної площі у Москві.
А в коментарях Юля написала "дотепний", на її думку, анекдот про "бандерівців".
Звісно ж, цей пост не міг не обурити українських лідерів думок, які не стали стримувати себе у висловленнях.
Одним із перших про це написав Сергій Стерненко.
Це Юля Прівалова. Невістка Кернеса, сестра нардепа з «Слуги народу» Козака та донька мера міста Сокиряни. Вона...Posted by Сергій Стерненко on Sunday, October 17, 2021
Також не пройшов повз скандал і Віталій Дейнега.
Знайомтесь - це Юлія Привалова (засновниця торговельної марки цукерок #yaro). Вона постить фото на Червоній Площі і...Posted by Vitaliy Deynega on Sunday, October 17, 2021
Звісно ж, Привалова поспішила видалити цей пост, але ніяк не коментувала свій допис.
Нагадаємо, Юлія - дружина середнього сина Кернеса, Данила Привалова, і має від нього дитину. Разом вони виробляють "здорові" солодощі, які із задоволенням їдять та рекламують багато українських селебріті та блогерів.