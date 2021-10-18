Невістка Кернеса розлютила мережу селфі у Москві та анекдотом про "бандерівців"

Кілька днів тому невістка покійного мера Харкова Геннадія Кернеса, Юлія Привалова запостила в Instgaram селфі з чоловіком Данилом на тлі Червоної площі у Москві.

А в коментарях Юля написала "дотепний", на її думку, анекдот про "бандерівців".

Звісно ж, цей пост не міг не обурити українських лідерів думок, які не стали стримувати себе у висловленнях.

Одним із перших про це написав Сергій Стерненко.

Це Юля Прівалова. Невістка Кернеса, сестра нардепа з «Слуги народу» Козака та донька мера міста Сокиряни. Вона... Posted by Сергій Стерненко on Sunday, October 17, 2021

Також не пройшов повз скандал і Віталій Дейнега.

Знайомтесь - це Юлія Привалова (засновниця торговельної марки цукерок #yaro). Вона постить фото на Червоній Площі і... Posted by Vitaliy Deynega on Sunday, October 17, 2021

Звісно ж, Привалова поспішила видалити цей пост, але ніяк не коментувала свій допис.

Нагадаємо, Юлія - дружина середнього сина Кернеса, Данила Привалова, і має від нього дитину. Разом вони виробляють "здорові" солодощі, які із задоволенням їдять та рекламують багато українських селебріті та блогерів.