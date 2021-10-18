Невістка Кернеса про "бандерівський" анекдот і селфі в Москві: Не хотіла нікого образити

Невістка покійного Геннадія Кернеса, Юлія Привалова прокоментувала скандал, який розгорівся навколо її селфі у Москві.

Жінка заявила, що любить Україну, а своїм анекдотом про "бандерівця" не хотіла образити чиїсь почуття.

"Я люблю свою країну і людей, які в ній проживають. Куди би я не відлітала, по поверненню мене завжди зустрічає приємне відчуття, що я вдома. Я пишаюсь тим, що я українка і я пишаюсь людьми своєі держави. Що стосуюється анекдоту, то я не переслiдувала мети образити ним будь-кого. Я приношу щирі вибачення, якщо це обурило чиїсь почуття", - написала Привалова.



"Але також хочу наголосити: людину не визначають анекдоти, які вона розповідає. Людину визначає те, що вона робить, де вона живе і як вона живе. І тут ніхто не може мені закинути брак патріотизму", - заявила Юлія.

У якості ілюстрації своїх слів Привалова виклала прапор України

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Цілий тиждень знадобився Юлії, щоби нарешті вибачитися за свій скандальний пост

До речі, Сергій Стерненко у своєму Facebook повідомив, що Rozetka зняла з продажу продукцію Привалових.