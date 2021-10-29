Гоміки – на вихід: футболіст Бутко присоромив австралійського колегу через його камінг-аут

Донецький футболіст Богдан Бутко публічно обурився через камінг-аут свого австралійського колеги Джошуа Кавалло, який кілька днів тому заявив на весь світ, що він гей.

У коментарях до посту видання Tribuna.com Бутко написав, що товаришам по команді Кавалло має бути соромно вітатися з ним за руку.

"Як можна мовчати, коли поруч наші діти ростуть і на все це дивляться", - обурився Бутко.

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Пізніше в сторі Бутко закликав усіх "гоміків" вийти з його Instagram.