Гоміки – на вихід: футболіст Бутко присоромив австралійського колегу через його камінг-аут
П'ятниця, 29 жовтня 2021, 16:18
Донецький футболіст Богдан Бутко публічно обурився через камінг-аут свого австралійського колеги Джошуа Кавалло, який кілька днів тому заявив на весь світ, що він гей.
У коментарях до посту видання Tribuna.com Бутко написав, що товаришам по команді Кавалло має бути соромно вітатися з ним за руку.
"Як можна мовчати, коли поруч наші діти ростуть і на все це дивляться", - обурився Бутко.
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Пізніше в сторі Бутко закликав усіх "гоміків" вийти з його Instagram.
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