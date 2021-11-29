Блогерська вечірка в День пам’яті жертв Голодоморів: резонанс, наслідки та пояснення "героїв"

Чернівецький блогер Олександр Заліско опинився в епіцентрі скандалу через те, що 27-го листопада, у День пам'яті жертв Голодоморів, гучно відсвяткував день народження у львівському Будинку вчених.

Окрім іменинника, хвилею критики накрило і його гостей-блогерів: Сашу Бо, Наталію Литвин, Таню Самбурську, а також ведучого свята – Володимира Остапчука.

Особливе обурення у мережі викликало сторі Остапчука, в якому було фото святкового столу з підписом "Блогерська голодна туса". Багато хто побачив в цьому цинізм, враховуючи День пам’яті.

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Після того, як ця історія набула розголошення у ЗМІ, Заліско вирішив все-таки її прокоментувати. У своєму Instagram він заявив, що не вибирав день, коли народитися. А також звинуватив у лицемірстві тих людей, які постять свічки у сторіс.

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Також скандал прокоментувала дружина Остапчука, Христина. Сам Володимир нічого з цього приводу не казав.

Одна із гостей Заліска, блогерка Наталія Литвин публічно стала на його захист.

"Чи іменинник на кожне своє свято має бути у траурі, а не приймати вітання, бо влада призначила саме цей день датою жалоби?.. Вшановувати і цінувати – це не про свічку у сторіз. Це не про показуху, який хтось правильний, а інший ні. Це про знання історії, хвилину мовчання, свідомість, цінності, передачу знань дітям… Але ж так нецікаво, бо для гучних заголовків і хайпу треба придумати скандал", - заявила Литвин у своєму Instaram.

А от активіст і теж блогер Сергій Стерненко вважає інакше. У своєму Telegram він закликав бренди відмовитися від рекламних контрактів із блогерами-учасниками зашкварної вечірки.

Окрім Стерненка, звернувся до брендів і політичний експерт Андрій Смолій у Facebook. У коментарях до його посту представники Metro заявили, що відмовилися від співпраці з блогерами.

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Як пише "Радіо Свобода", міська влада Львова також відреагувала на скандал. Заступник міського голови Андрій Москаленко зазначив: "Тут немає що коментувати, тому що це повний абсурд, і це насправді дуже є низько... Такі речі не мають відбуватися".

Він також наголосив, що під час святкування було порушено низку карантинних норм "червоної зони". За словами Москаленка, правоохоронці склали кіілька протоколів про порушення карантину, а Будинок вчених позбавили права на господарську діяльність.