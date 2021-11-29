Саша Бо показалася на руках у загадкового чоловіка. ВІДЕО
29 листопада 2021, 12:17
Блогерка Саша Пустовіт, яка два місяці тому оголосила про розлучення з батьком її синів, заінтригувала мережу своїми новими стосунками.
Дівчина виклала відео, на якому видно, як вона сидить на руках у невідомого чоловіка та цілує його.
"Такою теплою вийшла моя 26-та осінь", - підписала відео Саша Бо.
Судячи зі сторіс, кадри з новим кавалером були зняті у Львові.
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Нагадаємо, після публічного скандалу з чоловіком Ігорем Пустовітом, Саша почала нове життя. Блогерка пішла до психоаналітика та спеціаліста з розладів харчової поведінки. А ще вона збільшила груди.
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