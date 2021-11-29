Саша Бо показалася на руках у загадкового чоловіка. ВІДЕО

Блогерка Саша Пустовіт, яка два місяці тому оголосила про розлучення з батьком її синів, заінтригувала мережу своїми новими стосунками.

Дівчина виклала відео, на якому видно, як вона сидить на руках у невідомого чоловіка та цілує його.

"Такою теплою вийшла моя 26-та осінь", - підписала відео Саша Бо.

Судячи зі сторіс, кадри з новим кавалером були зняті у Львові.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от САША БО (@sashaabo)

Нагадаємо, після публічного скандалу з чоловіком Ігорем Пустовітом, Саша почала нове життя. Блогерка пішла до психоаналітика та спеціаліста з розладів харчової поведінки. А ще вона збільшила груди.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Саша Бо про лікування від булімії: Заробити на будинок і авто було простіше

"Останні роки я жила в пеклі": Саша Бо звернулася до підписників та вибачилася за обман

Саша Бо похвалилася експериментом із зачіскою