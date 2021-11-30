"Завжди шаную День пам’яті жертв Голодомору": Остапчук вибачився за "недоречні сторіс" з блогерської вечірки

Шоумен Володимир Остапчук, який вів вечірку з нагоди дня народження блогера Олександра Заліска 27-го листопада у Львові, нарешті відреагував на скандал у ЗМІ.

Вова не став сперечатися і доводити свою правоту, а навпаки вибачився через "недоречні сторіч" з підписом "голодна блогерська туса" у День пам’яті жертв Голодоморів.

"Друзі, хочу перепросити за ті недоречні сторіз 27 листопада, де я працював ведучим, і які дали можливість скомпроментувати мене і мою позицію. Навіть собі самому мені складно пояснити, як я міг не подумати в ту секунду, який це день і скільки болю та смутку за ним стоїть. Та що цей підпис може бути трактований з абсолютно іншим змістом", - написав Остапчук в Instagram.

Вова просто не подумав, з ким не буває фото з instagram

"Жодним чином мої сторіз не мали відношення до Дня пам’яті. Я розумію, що це мене не виправдовує і часом секундне недумання може мати непоправні наслідки. Я не можу повернутися в минулу суботу і змінити свій вчинок, але я можу вибачитись за нього. Як завжди шаную та поважаю День пам’яті жертв голодомору", - наголосив Вова.

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Також Володимир пояснив, чому підписав своє сторі "Блогерська голодна туса"

Нагадаємо, після скандалу у ЗМІ та соцмережах, багато відомих брендів почали відмовлятися від рекламних контрактів з блогерами, які були на вечірці Заліска.