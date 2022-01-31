Мав судимість за крадіжку та розшукується СБУ: новому бойфренду Волочкової закидають кримінальні подвиги. ОНОВЛЕНО

Російська балерина Анастасія Волочкова в черговий раз стала топ-темою обговорень у мережі. Цього разу причина не в її шпагатах, а у новому бойфренді з цікавим бекграундом.

Такий собі Сергій Кузнєцов оголошений у розшук СБУ.

Анастасія закрутила черговий роман фото з instagram волочкової

Виводити на чисту воду кавалера Насті спочатку взялося одне зі скандальних ток-шоу на російському ТБ. Найняті "друзями та колегами" балерини приватні детективи розшукали, що Кузнєцова Сергія Анатолійовича судили в 2001-му році за крадіжку, скоєну в Тамбовській області.

Минуле Сергія взялися "препарувати" на ТБ скріншот із ток-шоу "пусть говорят"

Як пише StarHit, Кузнєцов від цього відхрещується, а от деякі "подвиги", вчинені в Україні, все ж визнає.

"...У мене є єдина справа на Україні. Коли там був держпереворот, я працював в одній із партій, оскільки був керівником у Запорізькій області. Я збирав мітинги, очоливши рух у нашому місті: ми виступили за дружбу з Росією, тому що всі розуміли - буде громадянська війна. Хоча мене не слухали", - сказав Сергій.

Що ж до судимості за крадіжку, то чоловік запевнив, що взагалі ніколи не був у Тамбовській області.

На офіційному сайті МВС зазначається, що Кузнєцов Сергій Анатолійович є особою, яка переховується від суду та розшукується Управлінням СБУ в Запорізькій області.

скрншот із сайту МВС

Стаття звинувачення звучить так: "Створення терористичної групи чи терористичної організації, керівництво такою групою чи організацією або участь у ній, а так само організаційне чи інше сприяння створенню або діяльності терористичної групи чи терористичної організації". Караються ці дії позбавленням волі на строк від 8 до 15 років.

Цікаво, що на сайті "Миротворець" є декілька Кузнєцових Сергіїв Анатолійовичів. Проте дата їхнього народження не збігається з тією, що на документі про "судимість", який наводили на ток-шоу, і вказана на сайті МВС. Та й зовні ці чоловіки на коханця Волочкової геть не схожі.

Цей фігурант "Миротворця" точно не кавалер Волочкової скріншот із сайту "миротворець"

Як і цей

Циркулює в мережі й скрін із "Миротворця" щодо Кузнєцова Сергія Миколайовича, якого теж записують у бойфренди Насті. Але відсутність фото та, знов-таки, розбіжність у датах народження не дають підстав стверджувати, що це одна й та ж людина.

ТаблоID звернувся по коментар щодо Кузнєцова до СБУ.

То хто ж він насправді, це Сергій Кузнєцов?

Цікаво, що кавалер Волочкової вже декілька днів не світиться в її Instagram, тож почали подейкувати, що резонанс змусив чолов'ягу втекти. Але балерина пообіцяла незабаром вийти разом із ним у прямий ефір.

Нагадаємо, Анастасія та Сергій встигли злітати на Мальдіви та повернутися з них із епічним скандалом у літаку.

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