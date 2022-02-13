Скандал на Євробаченні: Kalush Orchestra звинувачують Суспільне у фальсифікації глядацьких голосів

Як і майже кожного року, фінал Нацвідбору на Євробачення-2022 не обійшовся без скандалів.

Через проблеми, які виникли під час прямого ефіру з підрахунком голосів, та помилки ведучих в оголошенні результатів гурт Kalush Orchestra запідозрив Суспільне у фальсифікації балів на кориcть переможниці Аліни Паш.

Одразу ж після закінчення ефіру Калуш та його команда пішли до продюсерів шоу і вимагали привселюдно показати глядацькі бали.

Kalush пожалівся Осадчій на результат Нацвідбору? фото дмитро ларін

Це видно на відео, яке оприлюднили в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Євробачення 🇺🇦 Eurovision (@eurovision.ua)

"Ми це не лишем". Гурт Kalush офіційна сторінка вважає, що були фальсифікації, з листочкам з голосами, зокрема. Йо. Відео "Суспільне" #євробачення #alina_pash Posted by Mariana Pietsukh on Saturday, February 12, 2022

Калуш вимагав від продюсера Олексія Гончаренка показати їм офіційний результат підрахунку голосів фото дмитро ларін

Варто зауважити, що підрахунок голосів "на аркуші" справді виглядав дуже дивно і викликав обурення у мережі.

Володимир Остапчук, який колись вів Євробачення, навіть висміяв момент оголошення голосів у своєму Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Vladimir Ostapchuk (@vova_ostapchuk)

Телеведуча Оля Цибульська теж обурилася через низький рівень цьогорічного Нацвідбору.