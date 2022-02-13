Скандал на Євробаченні: Kalush Orchestra звинувачують Суспільне у фальсифікації глядацьких голосів
Як і майже кожного року, фінал Нацвідбору на Євробачення-2022 не обійшовся без скандалів.
Через проблеми, які виникли під час прямого ефіру з підрахунком голосів, та помилки ведучих в оголошенні результатів гурт Kalush Orchestra запідозрив Суспільне у фальсифікації балів на кориcть переможниці Аліни Паш.
Одразу ж після закінчення ефіру Калуш та його команда пішли до продюсерів шоу і вимагали привселюдно показати глядацькі бали.
Це видно на відео, яке оприлюднили в Instagram.
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"Ми це не лишем". Гурт Kalush офіційна сторінка вважає, що були фальсифікації, з листочкам з голосами, зокрема. Йо. Відео "Суспільне" #євробачення #alina_pashPosted by Mariana Pietsukh on Saturday, February 12, 2022
Варто зауважити, що підрахунок голосів "на аркуші" справді виглядав дуже дивно і викликав обурення у мережі.
Володимир Остапчук, який колись вів Євробачення, навіть висміяв момент оголошення голосів у своєму Instagram.
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Телеведуча Оля Цибульська теж обурилася через низький рівень цьогорічного Нацвідбору.
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