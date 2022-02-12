Стало відомо, хто представить Україну на Євробаченні-2022. ОНОВЛЕНО

12 лютого відбувся фінал Національного відбору на Євробачення-2022, який пройде у травні в Турині.

За результатами голосування журі та глядачів Україну на конкурсі представлятиме Alina Pash із піснею "Тіні забутих предків".

Переможниця Нацвідбору на Євробачення-2022 Аліна Паш фото дмитро ларін

За перемогу також боролися ROXOLANA, Barleben, Michael Soul та WELLBOY, гурти Cloudless, Kalush Orchestra, Our Atlantic.

Суддями фіналу цьогоріч були співачки Джамала й Тіна Кароль, а також член правління "Суспільного" та радіоведучий Ярослав Лодигін.

Джамала в образі "райської пташки" уже готова до літа, а Катерина Осадча, схоже, ще не розпрощалася з новорічним настроєм

Ярослав Лодигін

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Відкривали вечір переможці минулорічного Нацвідбору гурт GO_A із піснею "Шум".

Солістка Go_A Катерина Павленко знову у зеленому, але вже не в шубі фото дмитро ларін

Першим на сцену вийшов гурт Cloudless із піснею All be Alright. Рокерів трохи підвів звук, який зник на кілька секунд прямо посеред виступу. Тому хлопці отримали можливість виступити ще раз наприкінці першої частини трансляції.

Хлопцям із Cloudless "пощастило" виступити двічі

"Пісня хороша. Але не хочеться повторення із минулорічним переможцем... Але ви знайдете свій почерк", – прокоментувала Тіна Кароль.

"Ви вдруге вже берете участь у Нацвідборі. Ви прогресуєте кожного разу... Навіть якщо цей шанс не виправдається, я хочу, щоб ви продовжили шукати себе", – сказав Лодигін після другого виступу гурту.

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Другим виступив білорус Michael Soul. Конкурсна пісня Михайла Сосунова (справжнє ім’я виконавця) – Demons. У 2017-му Михайло вже брав участь у Нацвідборі як беквокаліст тогорічного конкурсанта – гурту NaviBand.

За словами виконавця, його творчий шлях розпочався саме в Україні, після чого він почав "жити своїм найкращим життям"

"Якщо б я зараз обирала співака року, я б обрала Michael Soul. Але мені здається, ти сильниший, ніж пісня", – сказала Джамала.

А Ярослав Лодигін прокоментував розмови щодо національності артиста.

"Були суперечки щодо Michael Soul... Але я вважаю, що Україна така країна, яка має притягувати таланти з інших країн. І, Майкл, ти тут на своєму місці", – сказав він.

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Наступними презентував конкурсну пісню інді-поп гурт Our Atlantic. Їхня композиція "Моя любов" має на меті привернути увагу до проблеми домашнього насильства. Всі учасники гурту мають професійну музичну освіту, однак до об'єднання працювали в інших сферах.

От що-що, а костюми у хлопців гарні

"Надзвичайний гурт, який як НЛО висадився на сцені... Вони такі няшки... Це – перемога Євробачення, що ми знайшли такий гурт", – розхвалила хлопців Тіна Кароль.

"Ви – кайф. Ви – настрій. Це (музика гурту – ред.) мені дуже близько", – приєдналася до неї Джамала.

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Barleben (Олександр Барлебен), який зайняв місце дискваліфікованого LAUD, боровся за перемогу із піснею "Відчувай". Артист за своє життя встиг стати на захист України на Сході. У минулому Barleben – капітан СБУ. Попри такий досвід, творчості виконавця притаманна чуттєвість та ніжність.

Олександра на конкурсі підтримувала продюсерка Олена Мозгова

"Я вважаю, що це – дуже хороша пісня, але я переживаю, що вона може загубитися на Євробаченні... Хоча я очікував гіршого", – прокоментував Ярослав Лодигін.

"Те що він зробив на сцені, вразило чесністю, спокоєм... Цей виступ забрав моє серце", – сказала Тіна Кароль.

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Реп-композиція Stefania від Kalush Orchestra – перша пісня свого жанру, яка боролася за право представляти Україну на Євробаченні. Композиція присвячена мамі фронтмена Олега Псюка, Стефанії.

Хлопців підтримували чимало відомих виконавців, зокрема, alyona alyona, Jerry Heil та Олег Скрипка

"Дуже цікавий експеремент, як сприймуть хіп-хоп українською вперше...", – сказала Джамала.

А от Тіні Кароль Єфросиніна дорікнули щодо зв'язку із іншими учасниками Нацвідбору (із багатьма іншими конкурсантами співачка мала співпрацю). Мовляв Kalush Orchestra переживають через об'єктивність судді.

"На рахунок об'єктивності... я вважаю, мають хвилюватися вони, адже я ваша землячка, Kalush, із Франківщини" – відповіла Тіна.

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Шостою свою конкурсну пісню Girlzzzz презентувала львів'янка Roxolana. Дівчина полюбляє не лише співати, але й вжарити на ударних. Саме в такий спосіб артистка знімає стрес.

На рахунку Роксолани є кілька дуетів із іншими представниками української естради. Серед останніх – пісня "Не своя" спільно із гуртом KAZKA

"Мені подобається такий образ України... Але не вистачало вашого "Я всіх зробила"... Вашої сміливості, вашого визнання", – зауважив Ярослав Лодигін.

"Хотілося більше бачити віри в себе в очах Роксолани... Є стиль, краса, тембр. Все є. Просто хочеться більше впевненості", – погодилася Джамала під несхвальні вигуки із залу.

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Згодом на сцену вийшов Wellboy. Артист одним із останніх презентував конкурсну пісню Nozzy Bossy, присвячену його шляху від рідного села до великої сцени. Колоритну композицію доповнили запальними танцями.

"Wellboy, Welldone... Я вважаю, що це крута весела пісня", – сказала Тіна.

"От якби на Євробачення поїхали "Гуси", ми б повторили успіх мінімум Андрія Данилка. Але мені здається, це – більше внутрішній продукт", – прокоментував Ярослав Лодигін.

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Alina Pash закривала фінал Нацвідбору. Пісня виконавиці "Тіні забутих предків" поєднує у собі вокал, начитку тексту та голосові прийоми, якими славиться творчість співачки. Перед фіналом Нацвідбору Аліна втрапила у скандал, який мало не обернувся дискваліфікацією через поїздки до окупованого Криму.

"Ми звикли до іншої Аліни.. Але сьогодні ми оцінюємо не те, яким артист був у минулому, а саму пісню", – сказала Тіна і висловила захоплення перевтіленням співачки.

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