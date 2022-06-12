"Коля в теробороні Праги": у мережі обурені виїздом Тищенка за кордон

Нардеп Микола Тищенко несподівано засвітився за кордоном. Разом із дружиною Аллою Барановською він відвідав благодійний захід у Празі, де збирали кошти на купівлю автівок для ЗСУ.

У своєму Instagram Тищенко закрив коментарі, проте у фотоблозі співачки Tayanna, яка теж запостила світлини з депутатом, здійнялася хвиля обурення.

Микола Тищенко поїхав до Чехії на благодійний захід фото з instagram tayanna

Коментатори цікавляться, чому Миколі, якому 50 років, дозволили виїхати за кордон.

"Боєць невидимого фронту... Коля мітбол захищає Україну в теробороні Праги...", - пишуть користувачі.

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Як зазначив у своєму дописі Тищенко, благодійні заходи фонду "Дорога миру" ініціювала Алла, Микола ж передав на аукціон марку "Русський воєнний корабль…ВСЬО". Загалом для ЗСУ було зібрано понад 2 мільйона гривень. Нардеп запевнив, що одразу ж повертається до Києва.

фото з instagram тищенка

Подружжя сфотографувалося з послом України в Чехії та його дружиною

Варто зауважити, що напередодні, 11-го червня перший віцеспікер Ради Олександр Корнієнко повідомив, що частина депутатів нині перебуває в Європі у відрядженнях.

Нагадаємо, нещодавно Барановська розповідала, як у 18 років стала біженкою, коли був окупований Донецьк.

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