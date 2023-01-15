"Міс оркостан": участь росіянки у "Міс Всесвіт" під час трагедії в Дніпрі розлютила мережу

14-го січня, коли у Дніпрі рятували людей з-під завалів будинку, в який влучила російська ракет Х-22, в Новому Орлеані відбувався фінал конкурсу "Міс Всесвіт" за участю росіянки Анни Ліннікової.

Цей факт та її криваво-червона сукня під час одного з виходів на сцену розлютили українців. У мережі ширяться відео, на яких міс росія іде поряд із палаючою розтрощеною багатоповерхівкою в Дніпрі.

"Скільки крові українців пролилося на цю сукню", - пишуть у мережі

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Анатолій Анатоліч (@anatoliyanatolich)

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Katya Osadcha (@kosadcha)

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Masha Efrosinina (@mashaefrosinina)

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Ілона Гвоздьова | Dancer 🇺🇦 (@ilonagvozdeva)

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Kamaliya (@kamaliyaofficial)

Раніше директорка "Міс Україна Всесвіт" Анна Філімонова вже казала, що вона зверталася до організаторів "Міс Всесвіт" із проханням виключити росію з конкурсу. Але цього, як бачимо, не сталося.

Свою позицію Анна виклала в Instagram.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Анна Филимонова | Think like a Queen (@anna.filimonova__)

Сама ж міс росія у сторіс писала, що щаслива, та просила підтримки у своїх підписників.

Підтримка, Аня, тобі знадобиться, але з іншої причини

На цьому фото Аня ще не знає, що в день її виходу на "Міс Всесвіт" в Дніпрі від російської ракети загине щонайменше 17 людей

Анна Ліннікова, "Міс оркостан", як пишуть в мережі

Нагадаємо, торік росію виключили з Євробачення-2022 саме через напад на Україну.

ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:

Це нонсенс: Неплях закликає організаторів "Міс Всесвіт" не допустити росіянку до конкурсу