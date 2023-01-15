"Міс оркостан": участь росіянки у "Міс Всесвіт" під час трагедії в Дніпрі розлютила мережу

ТаблоID — Неділя, 15 січня 2023, 07:37

14-го січня, коли у Дніпрі рятували людей з-під завалів будинку, в який влучила російська ракет Х-22, в Новому Орлеані відбувався фінал конкурсу "Міс Всесвіт" за участю росіянки Анни Ліннікової. 

Цей факт та її криваво-червона сукня під час одного з виходів на сцену розлютили українців. У мережі ширяться відео, на яких міс росія іде поряд із палаючою розтрощеною багатоповерхівкою в Дніпрі. 

 
"Скільки крові українців пролилося на цю сукню", - пишуть у мережі

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Допис, поширений Katya Osadcha (@kosadcha)

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Допис, поширений Masha Efrosinina (@mashaefrosinina)

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Допис, поширений Kamaliya (@kamaliyaofficial)

Раніше директорка "Міс Україна Всесвіт" Анна Філімонова вже казала, що вона зверталася до організаторів "Міс Всесвіт" із проханням виключити росію з конкурсу. Але цього, як бачимо, не сталося. 

Свою позицію Анна виклала в Instagram. 

Сама ж міс росія у сторіс писала, що щаслива, та просила підтримки у своїх підписників. 

 
Підтримка, Аня, тобі знадобиться, але з іншої причини 
 
На цьому фото Аня ще не знає, що в день її виходу на "Міс Всесвіт" в Дніпрі від російської ракети загине щонайменше 17 людей 
 
Анна Ліннікова, "Міс оркостан", як пишуть в мережі 

Нагадаємо, торік росію виключили з Євробачення-2022 саме через напад на Україну. 

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Міс Україна Всесвіт

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