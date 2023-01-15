"Міс оркостан": участь росіянки у "Міс Всесвіт" під час трагедії в Дніпрі розлютила мережу
14-го січня, коли у Дніпрі рятували людей з-під завалів будинку, в який влучила російська ракет Х-22, в Новому Орлеані відбувався фінал конкурсу "Міс Всесвіт" за участю росіянки Анни Ліннікової.
Цей факт та її криваво-червона сукня під час одного з виходів на сцену розлютили українців. У мережі ширяться відео, на яких міс росія іде поряд із палаючою розтрощеною багатоповерхівкою в Дніпрі.
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Раніше директорка "Міс Україна Всесвіт" Анна Філімонова вже казала, що вона зверталася до організаторів "Міс Всесвіт" із проханням виключити росію з конкурсу. Але цього, як бачимо, не сталося.
Свою позицію Анна виклала в Instagram.
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Сама ж міс росія у сторіс писала, що щаслива, та просила підтримки у своїх підписників.
Нагадаємо, торік росію виключили з Євробачення-2022 саме через напад на Україну. Також цікаво, що у конкурсі "Міс Світу", який пройшов восени минулого року, росії серед учасників не було.
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