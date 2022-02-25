Росію виключили із Євробачення через напад на Україну
Пісенний конкурс "Євробачення-2022" відбудеться без участі Росії.
Виключити країну оргкомітет конкурсу вирішив після нападу Путіна на Україну.
Про це стало відомо з офіційних соцмереж "Євробачення".
"Європейська спілка радіомовлення і телебачення прийняла рішення, що Росія не буде брати участь у цьогорічному конкурсі "Євробачення", – йдеться у заяві.
Оргкомітет аргументував свою позицію тим, що участь Росії в конкурсі, на тлі нинішньої "безпрецедентної кризи", стала би підривом його репутації.
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"Ми залишаємося відданими захисту цінностей культурного конкурсу, який сприяє міжнародному обміну та розумінню, об’єднує аудиторії, прославляє розмаїття через музику та об’єднує Європу на сцені", - додається в зверненні.
Нагадаємо, світові та українські зірки засудили напад Росії на Україну.