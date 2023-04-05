Загрожує до 3 років в’язниці: Ступка напідпитку спричинив ДТП
4-го квітня український актор Остап Ступка потрапив у ДТП у Голосіївському районі столиці.
Цю інформацію підтвердили УП джерела в правоохоронних органах.
Інцидент трапився близько 23 години ночі. Ступка, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, в’їхав на своєму позашляховику Range Rover в легковий автомобіль Mitsubishi, який був припаркований на зупинці.
На жаль, водій легковика перебував на момент зіткнення у машині. Він отримав травми різної тяжкості та був доставлений до лікарні. Актора затримали на місці.
Нацполіція Києва підтвердила у своїх соцмережах факт ДТП, водночас, не розголосивши особу винуватця зіткнення. Наразі відкрито кримінальне провадження, за яким Ступці загрожує "до 3 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від 3 до 5 років".
Київські слідчі розслідують обставини ДТП у Голосіївському районі Водій позашляховика напідпитку скоїв наїзд на...Posted by Поліція Києва on Wednesday, April 5, 2023
Згодом, актор вийшов на зв'язок з журналістами, зауваживши, що не може нічого розповідати.
"Ні, не можу коментувати. Взагалі ніяк не можу коментувати", – сказав він.
Нагадаємо, у 2014-му син Остапа Ступки Дмитро також спричинив аварію. У тому інциденті, як і нині, був потерпілий. Ступка молодший в'їхав у "Ладу", в результаті чого водія забрали до лікарні.
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