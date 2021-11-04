"Поспішала жити": Міс Неплях зізналася, що втрапила у ДТП з власної провини

"Міс Україна Всесвіт"-2021 Анна Неплях потрапила у свою першу в житті ДТП.

Про це вона розповіла в сторіс Instagram і зізналася, що аварія сталася саме через її необережність.

На щастя, ніхто з людей не постраждав, адже Аня просто трішки вдарила автівку попереду себе.

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Неплях зізналася, що просто не розрахувала гальмівний шлях. Також вона зробила висновок, що після перемоги у конкурсі дуже поспішала жити. І ця ДТП – ознака того, що треба трішки сповільнитися.

"Видихнути. Заземлитися. Сповільнитися. Сьогоднішня ДТП показала, що потрібно не поспішати жити, я скрізь встигну і так, а буду поспішати - мене зупинять", - написала Неплях в Instagram.

До речі, Неплях здивувалася, що двоє чоловіків, автівки яких вона зачепила, не визвірилися на неї, а навпаки почали заспокоювати фото @vladabond_photo

"Ця ситуація показала мені, які ж чудові і дбайливі люди зі мною поруч. Адже не речі/машини роблять нас щасливими, а саме люди. Від того я дуже щаслива", - додала Анна.

Нагадаємо, нещодавно Непляха показалася зі складками на животі та закликала жінок приймати і любити себе.