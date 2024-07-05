"Закони я не порушую": зірка "Кварталу" Ханумак, який чкурнув до сина в США, виправдався за виїзд із України

У мережі набирає обертів скандал навколо актора студії "Квартал 95" Руслана Ханумака, який виїхав за кордон і, судячи зо всього, не збирається повертатися.

Днями він розповів в Instagram, що поїхав до сина в США. І тепер готовий бути зрадником, аби лише 6-річний син зростав поруч із рідним батьком.

А тепер 34-річний Ханумак у тому ж Instagram відповів на питання, яке йому вже кілька днів сиплять у коментарі: "як він виїхав?". До речі, свій Instagram актор досі веде російською.

Ханумак почав із жарту про Порошенка, а згодом пояснив, що йому "зіграла на руку" давня хвороба – астма. Також актор не впустив нагоди нагадати, що він колись працював із Зеленським, а наостанок поспішив виправдатися, запевняючи, якби син залишився в Україні, він сам теж нікуди б не поїхав.

Руслан Ханумак заявив, що його син тепер ростиме з батьком. Вочевидь, відбуватиметься це в США, а не Україні фото з Instagram Руслана Ханумака

"Випустили" мене офіційно, адже закони я не порушую. Коли закон про мобілізацію вступив у силу, я відразу пройшов ВЛК і МСЕК… Ніколи не думав, що страшна хвороба, на яку страждаю з двох років, у вигляді астми, коли-небудь, як би це не звучало, "зіграє на руку" і дозволить побачитись з дитиною… Так, в нас у родині це від діда по маминій лінії", – написав актор.

"І кому треба сказати "дякую" за виїзд, то це не президенту, з яким ми разом працювали лише над передвиборчою кампанією, а моєму покійному дідусю Арто… Зараз у ситуації, яка склалася, я став заручником того, що мій син у США. Єдина можливість бути з ним і його побачити – поїхати в штати. Якби він знаходився в Україні, чи полетів би я? Ні. Відповідь очевидна", – йдеться у дописі Руслана.

До речі, це не перший зашквар Ханумака. У березні 2023-го разом з POSITIFF він представив пісню "Дика-Дичка", яку розкритикували в мережі за сексистський меседж та стереотипне висвітлення військовослужбовиць.

Як відомо, сина Ханумак має від колишньої дружини, блогерки Аліни Шаманської.

Нагадаємо, у серпні 2022-го до США також виїхав стендап-комік Олександр Еллерт. Він переконував, що зробив це законно, і попросив "від*батися" від нього.

Також на просторах США осів хореограф Влад Яма, якому неодноразово прилітало за виїзд за кордон під час повномасштабної війни.