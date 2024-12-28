Дружині черкаського чиновника закидають сумку Hermes за 70 тисяч євро: у міськраді прокоментували

Дружина секретаря Черкаської міської ради Юрія Тренкіна, Марія викликала обурення в українців, коли наприкінці листопада з'явилася на вшануванні жертв Голодомору з ніг до голови одягнена у речі, дуже схожі на люксові бренди.

Жінка прийшла на захід з сумочкою, дуже схожою на Hermès Birkin з крокодилячої шкіри, яка може коштувати понад 70 тисяч євро, за умови що це оригінал.

На руці Марії журналісти "18000" помітили дорогий годинник Rolex вартістю понад 18 тисяч євро. Також на ній було взуття начебто від бренду Loro Piana. Таке коштує 2 тисячі євро.

Журналісти заявляють, що така сумка у Марії не одна. І якщо це оригінали, то вони мали б бути в декларації її чоловіка

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Згідно з електронною декларацією Юрія Тренкіна, він станом на листопад 2024 року за рік заробив 851 691 тисячу гривень, тим часом його дружина цього року отримала 4 955 200 гривень, як дохід від підприємницької діяльності. До речі, в декларації чиновника зазначено тільки один годинник бренду Zenith за 270 тисяч гривень.

Подробиці дивіться у повній версії відео.

Дружина секретаря Черкаської міськради любить виглядати ефектно і дорого Скріншот з відео YouTube

У Черкаській міській раді вже офіційно прокоментували випадок із розкішними речами Тренкіної.

"До речі, та сама сумка, про яку йдеться у вашому матеріалі, не є оригінальною, а те саме взуття, на яке ви звернули увагу, куплене у Черкасах. Це не брендові речі, а ті, які можуть носити люди з різним статусом, адже ними переповнений сучасний ринок. Журналістська етика передбачає не лише обрання гучних заголовків та емоційних формулювань, а й ретельне дослідження фактів перед їх оприлюдненням", - йдеться у повідомленні.