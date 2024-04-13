"Я в шоці": Камалія відреагувала на появу в мережі фотографій її в синцях

Днями у соцмережах почали поширювати фото нібито побитої співачки Камалії. На світлинах, які публікували у Telegram-каналі Джокер, добре видно обличчя зірки з синцями та набряками.

Близькі та фанати співачки не на жарт злякалися, що Камалія може переживати насильство над собою.

Втім сама співачка зазначає, що вона в повному порядку. Про це вона заявила під час свого прямого ефіру у TikTok. Вона запевнила прихильників, що почувається добре й від насильства не потерпає.

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"Зі мною все гаразд, я вся ціла. Все нормально. Я в шоці. Всі друзі телефонують. Вже дві години надсилаю всім свої фото й відео. Я не розумію, що це коїться? Кажуть, була якась атака… Так що я вийшла в ефір, щоб показати всім, що я жива, здорова і все зі мною гаразд. Дітки зі мною все добре, нічого не трапилося", - сказала Камалія.

Вона додала, що фото можуть бути відфотошоплені.

"Чому вони з'явилися? Думаю ЗМІ дуже засумували за мною, давно не давала інтерв'ю. Не знаю, як це ще пояснити", - додала зірка.

Редакція ТаблоID звернулася до співачки по коментар.

Нагадаємо, на жаль, тема насильства знайома Камалії. Якось вона розповідала, що росла з батьком-аб'юзером.

Як відомо, Камалія нещодавно показувалася підписникам після операції та подякувала хірургам.