Підробка по-королівськи? Світові фотоагентства видалили світлину Міддлтон через підозри щодо несправжності

Оприлюднивши 10-го березня фотографію, де принцеса Вельська Кейт Міддлтон сидить в оточенні своїх із принцом Вільямом дітей, Кенсингтонський палац, напевне, сподівався покласти край чуткам навколо "зникнення" Її Високості. Але не так сталося, як гадалося.

Підозр, що щось тут не так, побільшало після того, як провідні світові фотоагенції та агенції новин, такі як Associated Press, Getty Images, Reuters та AFP видалили світлину зі своїх бібліотек.

Причиною стало припущення, що "фото піддавалося маніпуляціям із боку його джерела", повідомляє People.

Як зазначається в дописі, дружину з дітьми зазнімкував особисто принц Вільям Фото з Instagram принца і принцеси Вельських

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У коментарі The Telegraph речник АР вточнив, що помітне, зокрема, неправильне розташування лівої руки принцеси Шарлотти.

Іще сумніви викликав візерунок на светрі принца Луї та біла смуга, що видніється позаду нього на рівні колін.

Палац на звернення журналістів по коментарі поки не відповів і жодних заяв із приводу скандалу, що назріває, не зробив. Резонансне фото досі присутнє в Instagram та Twitter принца та принцеси Вельських.

Що там у них узагалі відбувається, га?! Фото Getty Images

Як відомо, тривала відсутність на публіці Кетрін офіційно пояснюється її відновленням після перенесеної в січні операції.

Нагадаємо, підозри щодо використання фотошопу в грудні викликала різдвяна листівка королівської родини. Деякі інтернет-користувачі недорахувалися одного пальчика в Луї, а дехто, навпаки, вгледів один зайвий.







