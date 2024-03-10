Довгоочікуване повернення: принц Вільям зазнімкував усміхнену Кейт із їхніми дітьми

У Великій Британії 10 березня святкують День матері. З нагоди свята на офіційній сторінці принца Вільяма та Кейт Міддлтон в Instagram опублікували фото принцеси Вельської з трьома дітьми.

На світлині Кейт сидить на стільці одягнута у джинси, чорний лонгслів та кардиган, а навколо неї стоять її діти: 10-річний Джордж, 8-річна Шарлотта та 5-річний Луї.

До слова, це перша публікація з Кейт на офіційній сторінці подружжя за останні 10 тижнів.

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"Дякую за добрі побажання та постійну підтримку протягом останніх двох місяців. Бажаю всім щасливого дня матері", - йдеться у дописі під фото.

Зазначається також, що фото дружини і дітей зробив принц Вільям.

У коментарях люди зазначають, що на пальці Міддлтон немає весільної обручки.

"Де обручка? Вона одягала її навіть, щоби грати в теніс минулого року".

Також деякі прихильники Кейт збентежені тим, що вона на фото сидить, а не стоїть.

"Що коїться? Вона така слабка, що не може стояти, і, щоби з'явитися на публіці, вона закуталася у дітей, як у ковдру. Вона слабка... що ж це сталося?"

Нагадаємо, Кейт Міддлтон не з'являлася на публіці з грудня минулого року, а в січні їй провели операцію.

Нещодавно принцеса Вельська потрапила в об'єктив папараці на пасажирському сидінні у машині своєї матері, обличчя Міддлтон прикривали широкі сонцезахисні окуляри.

Як відомо, навколо зникнення Кейт з публіки вже почали виникати конспірологічні теорії. Згідно з ними, принц Вільям розлучається зі своєю дружиною.



