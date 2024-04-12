Годинник за $5000 та повідець для собаки за $200: львівську інспекторку митниці звільнили після того, як вона розбовкала блогеру ціну свого луку. Відео

Зустріч головної інспекторки Львівської митниці Юлії Дриги з блогером Ніколасом Кармою мала для неї дуже неприємні наслідки.

Адже коли держпосадовиця озвучила ціну свого одягу і аксесуарів, і про це дізнався загал, її одразу ж звільнили.

Про це першим повідомив журналіст Тарас Середич у своєму Telegram-каналі.

Юлія Дрига необачно похвалилася дорогими лахами і втратила роботу

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Дрига без зайвих сумнівів оголосила ціну своїх речей, загальна вартість яких склала приблизно 8 тисяч доларів. І це при тому, що її офіційна зарплата, згідно з декларацією, близько 136 тисяч гривень на рік.

Капелюх від Руслана Багінського коштує 18 тисяч гривень, повідець для собаки Gucci 200 доларів, сумка Louis Vuitton 1,5 тисячі доларів, годинник Cartier 5 тисяч доларів та чоботи Hermes 800 доларів. Піджак на Юлії був H&M за 2 тисячі гривень та лосини за 1,5 тисячі гривень.



Повідець для песика за 200 баксів...

У відео Дрига каже, що працює "трошки на себе, трошки на державу". Але тепер їй доведеться більше працювати на себе, бо з державної посади Юлію звільнили, пише ZAXID.NET.



Як заявив виданню керівник Львівської митниці Андрій Кузнік, 12 квітня Дрига написала заяву на звільнення "за згодою сторін".

"Важко тепер усім пояснити, де вона взяла ці речі. Як в анекдоті про доньку-повію. Перед тим, як щось зробити або сказати, треба думати про наслідки, а коли ти на державній службі, то про це треба думати 24/7", - прокоментував ситуацію керівник митниці Львова.

Пізніше Кузнік написав у Facebook, що у відомстві розпочали перевірку

Тарас Середич також повідомив, що поспілкувався з Юлією Дригою вже після її звільнення. Вона запевнила, що годинник Cartier насправді копія, а сумка Louis Vuitton – зі старої колекції і була куплена давно за гроші від бізнесу, а на митниці вона працює з серпня минулого року.





"На моє конкретне запитання: "що з того всього, що ви назвали на відео, є оригіналом?" дівчина відповіла «нічого". Трохи путанина", - пише Середич.



Крім того, журналіст додав, що за даними його джерел, Юлія Дрига є колишньою дружиною відомого в вузьких колах інспектора по боротьбі з контрабандою Олексія Дриги. А нині має "теплі" стосунки з одним із керівників Львівської митниці.

До речі, Ніколас Карма спочатку видалив відео на прохання Дриги, не знаючи на той момент хто це. Але вже повернув його на свою сторінку в Instagram.

Нагадаємо, у січні минулого року (вже колишня) пресофіцерка ДПСУ Іванна Плантовська збурила мережу своїм лакшері-життям.