"Він бореться з росією, а ти навіть з Цукербергом не зміг": спроба Маска висміяти Зеленського розізлила мережу

Американський винахідник, мільярдер Ілон Маск вкотре розізлив мережу своїм випадом у бік України.

У своїй соцмережі X творець Тесли, який зірвав атаку дронів на росфлот у Криму, запостив мем, в якому зобразив президента Володимира Зеленського жебраком, який постійно просить допомогу в США.

Реакція під постом Маска не примусила на себе чекати. У коментарях йому не лише нагадали, що Зеленський просить допомоги, щоби його народ не гвалтували і не вбивали, а й про те, що він сам отримує величезні субсидії від своєї країни. От тільки Маск за ці гроші просто багатіє і розвиває власний бізнес, а Зеленський бореться з країною-агресором.

"Коли минуло 5 хвилин, а ти ще не попросив мільярд доларів допомоги", - написав Маск у своєму "мемі"

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Одним із перших на твіт Ілона відреагував стендап-комік Антон Тимошенко: "Отже, ти купив соціальну мережу, щоб знущатися з людей, які вмирають через любов до свободи. Візіонер".

"Коли ти підтримуєш воєнні злочини, злочини проти людства і геноцид", - написав Сергій Стерненко

Коли вже 5 хвилин не поширював російську пропаганду.

Схоже, альтер-его Маска виглядає приблизно так

"Навіщо знущатися з відважного лідера, який веде свій народ у його героїчній боротьбі за свободу? Вам не соромно? Тому що Зеленський наважується протистояти Путіну, а Ілон ніколи не міг", - пишуть у коментарях до посту Маска

"Ви тролите лідера українського народу, який бореться за свою незалежність, як робили батьки-засновники вашого народу. Чи цього варті українці в ці вирішальні дні?", - обурився Сергій Лещенко



Коли вже 5 хвилин не погрожував ядерною зброєю

"Зеленський бореться з Росією. Ти навіть з Цукербергом не зміг".

Маску нагадали, що його компанії отримали майже 5 мільярдів доларів від державних фондів у 2015 році

"Схоже, Ілон знову твіттить"

"Курво, твої власні компанії отримали більше субсидій, ніж будь-коли Україна. Ну ж бо, не патякай про те, у чому не тямиш", - пишуть Маску



Багато хто у коментарях згадав про субсидії, які отримав бізнес Маска від держави

Нагадаємо, російський президент путін відкрито говорить компліменти Маску, а той вимикає Starlink, щоби завадити українцям у війні з росіянами.



