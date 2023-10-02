"Він бореться з росією, а ти навіть з Цукербергом не зміг": спроба Маска висміяти Зеленського розізлила мережу

Реакція під постом Маска не примусила на себе чекати. У коментарях йому не лише нагадали, що Зеленський просить допомоги, щоби його народ не гвалтували і не вбивали, а й про те, що він сам отримує величезні субсидії від своєї країни. От тільки Маск за ці гроші просто багатіє і розвиває власний бізнес, а Зеленський бореться з країною-агресором.
"Коли минуло 5 хвилин, а ти ще не попросив мільярд доларів допомоги", - написав Маск у своєму "мемі"
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Одним із перших на твіт Ілона відреагував стендап-комік Антон Тимошенко: "Отже, ти купив соціальну мережу, щоб знущатися з людей, які вмирають через любов до свободи. Візіонер".
"Коли ти підтримуєш воєнні злочини, злочини проти людства і геноцид", - написав Сергій Стерненко
Коли вже 5 хвилин не поширював російську пропаганду.
Схоже, альтер-его Маска виглядає приблизно так
"Навіщо знущатися з відважного лідера, який веде свій народ у його героїчній боротьбі за свободу? Вам не соромно?
Тому що Зеленський наважується протистояти Путіну, а Ілон ніколи не міг", - пишуть у коментарях до посту Маска
"Ви тролите лідера українського народу, який бореться за свою незалежність, як робили батьки-засновники вашого народу. Чи цього варті українці в ці вирішальні дні?", - обурився Сергій Лещенко