Іспанські пристрасті: колишній зять королеви Летісії заявив, що та зраджувала з ним короля Феліпе

Королівська родина Іспанії опинилася в епіцентрі пікантного скандалу. Її Величність Летісію звинуватили в тому, що вона наставляла ріжки Його Величності Феліпе VI.

Усю правдоньку про свій буцімто роман із Летісією, який розпочався до її весілля та тривав іще кілька років після нього, зненацька вирішив викласти такий собі Хайме дель Бурго, колишній чоловік її сестри Тельми.

Королеві Летісії закидають позашлюбні амурні походеньки Фото Getty Images

Він поділився спогадами з журналістом Хайме Пеньятьєлем для його нової книги про королівську родину, що має промовисту назву "Летісія і я". Про це пише The Telegraph.

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У якості доказу правдивості своєї історії дель Бурго запостив у X (колишній Twitter) особисте селфі Летісії, зроблене під час її вагітності однією з принцес. Чоловік підписав фото словами, які начебто належать їй.

"Кохання. На мені твоя пашміна. Це наче відчувати тебе поруч. Вона піклується про мене. Захищає мене. Я рахую дні до того, як ми знову побачимося. Любити тебе. Вибратися звідси. Твоя", - цитується в дописі.

Не нюдс, звісно, але... Скріншот із Х

53-річний Хайме, який зараз мешкає в Великій Британії, розказав, що почав зустрічатися з Летісією в 2000-му, до її знайомства з Феліпе. У 2002-му син політика Хайме Ігнасіо дель Бурго збирався їй освідчитися, але спізнився: дівчина приголомшила його зізнанням, що закохалася в іншого.

Ішлося про сина тодішнього короля Хуана Карлоса, за якого Летісія зрештою вийшла в 2004-му, але з Хайме не розпрощалася.

За словами автора книги, чоловік, що був великим коханням Летісії, став її близьким другом, і його навіть запросили свідком на королівське весілля, пише El Cierre Digital.

У Летісії був пікантний секрет від Феліпе? Фото Getty Images

Якщо вірити дель Бурго, його зустрічі з одруженою королевою тривали аж до 2011-го року, доки вона не поставила остаточну крапку, пише Page Six.

Хайме також зазначив, що перебував під наглядом іспанських спецслужб і одного разу вони буцімто навіть вдерлися до його будинку в Швейцарії. Одначе впіймали облизня, оскільки всі докази його стосунків із королевою - "фотографії, відео, мобільні телефони, текстові повідомлення" - він завбачливо зберігав у банківському сейфі.

У 2012-му Хайме оженився на Тельмі, але цей шлюб протримався лише два роки.

Наразі всі твіти з акаунту Хайме зникли, але скріншоти встигли завіруситися.

Королівська родина Іспанії, що було цілком очікувано, коментувати все це відмовилася.

Королівська родина Великої Британії може трохи перепочити. Скандальну естафетну палочку перехоплює королівська родина Іспанії Фото Getty Images

Як відомо, для Летісії шлюб із Феліпе є другим. Колишня журналістка наприкінці 1990-х недовго була заміжня за письменником Альфонсо Герреро Пересом.

Нагадаємо, доньки короля та королеви Іспанії, Леонор та Софія народилися в 2005-му та в 2007-му. Старша дівчина, яка одного дня має успадкувати трон, нещодавно досягла повноліття та склала присягу конституції країни.



















