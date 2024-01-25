"Ми неідеальні люди": бойфренд Пренткович пояснив, як опинився на Мальдівах

Бойфренд тернопільської блогерки Тетяни Пренткович, Андрій Гонковський, якому днями закидали виїзд на Мальдіви, після затяжного мовчання нарешті вийшов на зв'язок.

В своєму Instagram він пояснив, чи дійсно прилетів на острів до Тані та чому не відразу відреагував на запитання.

Як відомо, чоловік виїхав до Польщі як волонтер, щоб провести благодійний захід, однак у мережі з'явилося фото з Мальдів (на якому Андрій стояв поряд із Пренткович).

"Насправді, я фізично всім не можу відповісти, саме тому записую це відео. Я розумію обурення, я розумію реакцію великої кількості людей, але все, насправді, дещо не так, як це описується", - звернувся до аудиторії Андрій.

Реклама:

скрін з instagram

Як виявилося, на фото поряд з Танею таки стояв її хлопець



Як пояснив Гонковський, в Польщі у нього була запланована благодійна подія "Магія ранку" на 11 січня, однак дата проведенення заходу змінилася в останній момент.

"Але коли я вже прибув у Варшаву, організатори змістили дату на 23 січня для того, щоб провести більше анонсів. І, відповідно, в мене були вільні дні. В цей час моя дружина летіла на відпочинок з нашими дітьми", - зазначив він.

За словами Андрія, пізніше він повернувся у Варшаву і провів там благодійний захід.

Андрій пообіцяв відзвітувати щодо зібраних коштів на благодійному заході у Варшаві

"Так, ми неідеальні люди. Інколи робим помилки", - виправдався Андрій.



Як відомо, разом з Танею на острові відпочиває її подруга, блогерка Аліна Френдій. Її чоловік Петро Заставний (син колишнього міського голови Тернополя Романа Заставного) випередив хейт і майбутні запитання і запевнив, що не покидав кордони України.

Нагадаємо, в липні минулого року на Мальдівах помітили нардепа Юрія Арістова. І поки він вже подумував про заяву на складання мандату, його дружина в Києві хизувалася в Instagram вареною кукурудзою.