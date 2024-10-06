Блогер Карма заявив, що йому погрожували пістолетом у Полтаві: чому інцидент коментують у ТЦК та що каже поліція

Фото з Instagram Ніколаса Карми

Львівський блогер Ніколас Карма заявив, що на нього 5 жовтня напали та погрожували пістолетом у Полтаві невідомі чоловіки.

У своєму Instagram інфлюєнсер розповів, що знімав ролик для своєї рубрики "Скільки коштує ваш лук?"

"Чую, на фоні багато людей зібралося, богатирів таких, хлопаків здорових, які викрикують "о, Карма" і там мати-перемати, "зараз ми хайпанемо". Хочу підмітити, що це все вони викрикували, виговорювали, не знімаючи на свою камеру", - сказав він.

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Початок конфлікту на камеру не потрапив

Конфліктна ситуація назріла після завершення зйомок. До блогера нібито підійшли двоє чоловіків, які знімали його на камеру та ставили провокативні питання щодо його ставлення до ЗСУ та військової служби.

"Вони знімають мене та оператора. Я сказав свою позицію, що кожен має бути в армії або для армії. Їм цього було мало", - сказав Карма.

Чоловік відмовився відкривати обличчя, однак містяни все одно його впізнали

За його словами, момент з провокативними питаннями на камеру блогера не потрапив, адже апаратура розрядилася і оператор перепідключав обладнання. Однак блогер вирішив піти до них поговорити, знімаючи все на свою камеру.

"Коли я підійшов до цієї людини й попросив показати обличчя, бо він його сховав, його друг підбіг до мене ззаду й приставив мені пістолет до шиї. Також він приставив пістолет очевидцям, які там були. Я цих людей не знаю, вони просто це все спостерігали", - сказав Ніколас.

Невідомий з пістолетом потрапив на відео Карми

Карма показав кадри з невідомими чоловіками, один з них прикривав обличчя рукою, а інший "спалив" свій пістолет на камеру.

У коментарях мешканці Полтави упізнали у чоловікові військового комісара районного ТЦК Олександра Логвиненка.

Один із очевидців підтвердив слова Ніколаса про погрози пістолетом

У Полтавському обласному ТЦК та СП вже встигли прокоментувати інцидент з блогером. Однак там мають свою версію подій.

"Він (Олександр Логвиненко) помітив чоловіка, який підходив до жінок та задавав їм різні провокативні питання. У свою чергу, він також вирішив підійти та задати два простих питання – ставлення до ЗСУ та до військової служби. При цьому він повідомив, що є офіцером ЗСУ. На відео це все є. Потім він відійшов. Ніякого конфлікту з боку офіцера не було. Але блогер підбіг до нього зі спини, вхопив за плече та почав конфліктувати відверто, застосовуючи при цьому заходи фізичного впливу", - сказав у коментарі "Суспільному" речник полтавського ТЦК Роман Істомін.

Також він стверджує, що у представника ТЦК не було при собі пістолета, а предмет, яким він погрожував, був річчю, яка тільки схожа на пістолет.

"Правоохоронці вже перевірили цей предмет – це не був бойовий пістолет і загрози життю та здоров’ю блогеру не було взагалі", - додав він.

До речі справою зацікавилася й поліція. За даними Полтавського ГУНП, наразі проводяться слідчі дії.

"Пістолет, схожий на стартовий (спортивний звуковий сигнальний пістолет, призначений для створення шумового холостого пострілу, - ред), вилучено та направлено на експертизу", - йдеться у повідомленні поліції.

Відомості про справу внесено до ЄРДР за статтею "Хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної зброї, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень". Якщо провину військового комісара доведуть, йому загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.

Вилучена зброя у учасника конфлікту Фото ГУНП в Полтавській області

Нагадаємо, у травні цього року Ніколас Карма заявив, що на нього у Львові напали двоє невідомих молодиків, які почали обзивати блогера.