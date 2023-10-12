Експрокурор Ільницький та експрацівниця ДБР Москва обурили мережу помпезною весільною гулянкою під час війни. ВІДЕО

Колишній прокурор Ростислав Ільницький відгуляв дводенне розкішне весілля з експрацівницею львівського ДБР Роксоланою Москвою у п'ятизірковому комплексі Emily Resort, що поблизу Львова.

7 та 8 жовтня прокурори, колишні працівники правоохоронних органів, ДБР, податкової та депутати розважалися на цьому святі життя, пише Lviv.Media.

31-річний Ростислав Ільницький у 2019-му був заступником місцевого прокурора у Радехові. Після цього планував стати головним прокурором Херсонської області, але не вийшло. А кілька місяців тому за власним бажанням звільнився з посади прокурора прокуратури Печерського району Києва.

Наречений Ростислав Ільницький

Реклама:

27-річна Роксолана Москва - колишня працівниця відділу кадрів Територіального управління ДБР у Львові. Роксолану звільнили із бюро у березні 2022 року. Пізніше ДБР повідомило УП, що не несе відповідальності за експрацівницю.

Наречена Роксолана Москва (дав же бог прізвище) з мамою

Окрім того, наречена — донька відомої у Львові адвокатки та бізнеследі Богдани Москви та родичка колишньої дружини ексочільника ДБР Романа Труби.



Парочка вирішила не економити на весіллі і відгуляла його на повну

Цікаво, що наречена не втрималася та сама виклала відео з першого дня свого не за часом помпезного весілля. Після того, як відео потрапило в ЗМІ, Роксолана закрила свої акаунти у соцмережах.



Отже, святкування тривало два дні. У перший день, за даними видання, на весіллі було понад 300 гостей. Для них виступали Олександр Пономарьов, Оля Полякова, гурт “Дзвони сонця”. Ведучим свята був шоумен Григорій Решетнік.

Другого дня гостей розважав Дзідзьо, і було запрошено 500 осіб.

Масштаби вражають

Цей браслет, яким похизувалася наречена, дуже схожий на браслет від Bvlgary, який коштує 38 тисяч євро

У списку гостей, який у сторіз в Instagram опублікувала Роксолана, можна знайти депутатів Львівської міської ради Юрія Ломагу та Олексія Різника. Також серед запрошених є Василь Телиця, ймовірно, екскерівник управління з організованою злочинністю МВС України у Львівській області, та Святослав Мазурик. Чоловік з таким само ім’ям та прізвищем працював у прокуратурі Києва та навесні 2021 був пійманий на хабарі 100 тисяч доларів.

Гостей розважав Олександр Пономарьов

Оля Полякова теж заспівала на цьому весіллі

Крім того, на гулянні були відомі бізнесмени і кандидати в депутати: Олег Лакіш, який від ЄС спробував стати депутатом у Кам’янці-Бузькій, та Роман Побурко, який намагався зайти у Львівську міську раду від “Варти”.

За інформацією видання, всі спроби зв'язатися з Ільницьким та Москвою, щоби дізнатися, звідки у них гроші на таке пишне весілля під час війни, виявилися марними.