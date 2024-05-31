Не пустили на кіносеанс та застосували силу: українка хоче судитися з організаторами Каннського кінофестивалю через сутичку з охоронницею. Відео

Українська блогерка та модель Сава Понтийська збирається судитися з організаторами Каннського кінофестивалю. Все через інцидент, що трапився між нею та однією з представниць охорони на червоному хіднику цьогорічної прем’єри стрічки "Марчелло Міо".

Про це вона розповіла у своєму Instagram, опублікувавши також відео самої сутички.

Зі слів моделі, представниця охорони спробувала ізолювати її "медвежими обіймами" при спробі увійти до кінотеатру, де мав розпочатися кінопоказ фільму, на який у Понтийської був придбаний квиток.

"Я намагалася вирватись із тих "обіймів". Впала, а потім почала бігти до сходів, бо там був вихід. Вона намагалася заштовхати мене всередину, аби ніхто не міг побачити, що вона робить зі мною. Потім вона видворила мене через чорний вхід", – сказала Сава у коментарі BBC.

Понтийську не пустили на кінопоказ, на який, з її слів, у неї був квиток скрін з відео

Модель заштовхали до кінотеатру та видворили через чорний хід скрін з відео

Наразі, як розповіла модель виданню, вона планує позиватися через завдану "фізичну та моральну шкоду" і вимагатиме від організаторів компенсації у розмірі 100 тисяч євро.

Дівчина представляла Україну на "Miss International" у 2023-му фото з Instagram

Цікаво, що попри українське громадянство та війну Сава не цурається у соцмережах записувати відео під російські пісні фото з instagram

Варто відзначити, що у цієї самої охоронниці трапилися ще кілька конфліктів із гостями.

Зокрема, співачка Келлі Роуленд (колишня учасниця гурту Destiny's Child) також потрапила в об’єктиви під час емоційної суперечки з жінкою. Та намагалася торкнутися артистки, супроводжуючи її (чи штовхаючи) на сходах.

Домініканська телеведуча Мессієль Таверас опинилася у центрі скандалу з цією ж представницею охорони. Під час сходження сходами, жінка у чорному костюмі спершу намагалася допомогти ведучій із шлейфом вбрання, який зачепився за щось. А потім намагалася схопити Таверас за руку і штовхнути її, що і було знято тамтешніми фотографами.

У цієї охоронниці на рахунку кілька сутичок із зірками скрін з відео

Нагадаємо, охорона Каннського кінофестивалю славиться своїм суворим ставленням до гостей. Минулого року українську модель Аліну Байкову, яка з’явилася у луці з написом "F*ck you Putin", хотіли вигнати з церемонії відкриття.