Пінк вийшла на сцену у вбранні від українського бренду. ФОТО
13 серпня 2019, 14:20
Американська співачка Пінк засвітилася у вбранні від українського бренду Valery Kovalska. В асиметричному піджаку артистка вийшла на сцену шоу Джиммі Кіммела в Нью-Йорку.
Фото зірки у своєму творінні бренд поділився на офіційній Instagram-сторінці.
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Нагадаємо, українське вже надягали модель Джіджі Хадід, актриси Софі Тернер та Сандра Буллок, співачка Кеті Перрі. Кінозірки Кетрін Зета-Джонс та Демі Мур уже "розпробували" вишиванки.
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