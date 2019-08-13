Пінк вийшла на сцену у вбранні від українського бренду. ФОТО

Американська співачка Пінк засвітилася у вбранні від українського бренду Valery Kovalska. В асиметричному піджаку артистка вийшла на сцену шоу Джиммі Кіммела в Нью-Йорку.

Фото зірки у своєму творінні бренд поділився на офіційній Instagram-сторінці.

View this post on Instagram A post shared by VALERY KŌVALSKA (@valerykovalska) on Aug 12, 2019 at 7:08am PDT

View this post on Instagram A post shared by VALERY KŌVALSKA (@valerykovalska) on Aug 12, 2019 at 9:44am PDT

Нагадаємо, українське вже надягали модель Джіджі Хадід, актриси Софі Тернер та Сандра Буллок, співачка Кеті Перрі. Кінозірки Кетрін Зета-Джонс та Демі Мур уже "розпробували" вишиванки.

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