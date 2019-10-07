Кароль в сукні як у Сіари випнула груди та показала ногу

Співачка Тіна Кароль кожного телеефіру шоу "Танців з зірками" намагається ще більше вразити своїм образом.

Минулої неділі зірка була дуже сексі у чорній сукні, а цього раз вона була ще й блискуча, наче на червоній доріжці "Греммі".

Тіна обрала чорний топ, розшитий чимось схожим на дзеркальні уламки, та довгу спідницю з високим розрізом від грузинського дизайнера David Koma.

У такому самом вбранні ще влітку американська співачка Сіара вела Humanitarian Awards.

Останнім часом Кароль обирає "голлівудський" шик

Фото Антона Кулаковського