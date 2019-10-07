Кароль в сукні як у Сіари випнула груди та показала ногу
7 жовтня 2019, 11:08
Співачка Тіна Кароль кожного телеефіру шоу "Танців з зірками" намагається ще більше вразити своїм образом.
Минулої неділі зірка була дуже сексі у чорній сукні, а цього раз вона була ще й блискуча, наче на червоній доріжці "Греммі".
Тіна обрала чорний топ, розшитий чимось схожим на дзеркальні уламки, та довгу спідницю з високим розрізом від грузинського дизайнера David Koma.
У такому самом вбранні ще влітку американська співачка Сіара вела Humanitarian Awards.
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@ciara in @davidkomalondon & @jimmychoo Hosting the Humanitarian Awards #ProudStylist Glam @yolondafrederick @cesar4styles
Фото Антона Кулаковського
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